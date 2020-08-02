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Десантник: Среди военных много тех, кто не поддерживает режим и хочет перемен

  • 2.08.2020, 17:50
  • 3,732
Десантник: Среди военных много тех, кто не поддерживает режим и хочет перемен
Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Десантник из 38-й бригады пришел на митинг в Бресте с бело-красно-белым флагом.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская с представителями штаба провела агитационный митинг в Бресте, в котором приняли участие более 20 тысяч человек.

Примечательно, что многие десантники решили отметить свой профессиональный праздник посещением митингов за Светлану Тихановскую, в том числе и в Бресте.

Фото: «Белсат»
Фото: NEXTA

Как рассказал десантник из 38-й бригады, который пришел на митинг с бело-красно-белым флагом:

- Радует, что так много людей пришло! Среди военных много таких, кто не поддерживает режим и хочет перемен. Я видел много сослуживцев, которые очень хотят смены власти. Настроение бодрое. Еще даже до приезда Светланы на митинг ощущалось, как народ ее поддерживает.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Наша Ніва»

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