По пути в Австралию разбился самолет с 500 килограммами кокаина на борту 2 2.08.2020, 18:01

2,839

Иллюстрационное фото

Благодаря аварии полиции удалось раскрыть преступный синдикат.

Небольшой самолет, на борту которого находилось более 500 килограмм кокаина, упал при попытке взлететь в Папуа-Новой Гвинее.

Самолет направлялся в Австралию. Об этом сообщает CNN (перевод — unian.net).

Благодаря аварии полиции удалось раскрыть преступный синдикат в Мельбурне. Правоохранители заявили, что «жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката», и добавили, что «возможно, именно вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь».

В Австралии арестовали пять человек, подозреваемых в попытке транспортировки кокаина. Стоимость кокаина составляет примерно в 57 миллионов долларов США.

«Принимая во внимание действующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность», — заявил заместитель комиссара Ян Маккартни.