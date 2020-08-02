Эксперт: Существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на валюту 1 2.08.2020, 19:33

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Прогноз курса рубля на следующую неделю.

Курс доллара на БВФБ может увеличиться еще примерно на 2% или даже выше, причем существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на валюту. Уже в понедельник 3 августа возможен скачек курса примерно на 1%, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Ожидаемая неожиданность, то есть скачек курса доллара на БВФБ на прошедшей неделе все же произошел: средневзвешенный курс американской валюты вырос на 2% и достиг 31 июля 3,4375 рубля.

Средневзвешенный курс евро не менее неожиданно подскочил на 4,6% и поднялся до исторического максимума в 2,899 рубля. Это было вызвано обвалом курса доллара против евро на рынке форекс.

Российской валюте на прошедшей неделе досталось еще больше, чем белорусской, и средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за неделю опустился на 0,7% – до 3,3156 белорусского рубля за 100 российских. Ослабление российского рубля в Москве стало одной из причин падения курса белорусского рубля против доллара и евро.

Но основная причина была внутренней: значительное превышение спроса на валюту на БВФБ над ее предложением. На это указывает рост стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе на 1,1%. Объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день составил 94 млн. рублей против 107,4 млн. рублей на предыдущей неделе.

В ближайшие дни можно ожидать, что ситуация усугубиться в еще большей степени, что приведет к новому росту спроса на иностранную валюту со стороны как физических, так и юридических лиц.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ за первую неделю августа вырастет еще примерно на 2%. Но велика вероятность, что ситуация будет еще хуже, и курс доллара поднимется в большей степени.

Ситуация на валютных рынках в настоящее время для прогнозов неважная, так как динамика курсов евро на форекс, доллара на Московской бирже, и даже рубля на БВФБ во многом зависит от факторов, о которых практически нет информации, и которые сложно оценить: от настроений участников рынка.

Прогноз на понедельник 3 августа

Во второй половине пятницы 31 июля курс американской валюты на Московской бирже вырос примерно на 0,7% и достиг 74,42 рубля за доллар.

А курс евро на рынке форекс за то же время снизился примерно на 1% – до 1,1779 доллара за евро.

В связи с этим на открытии торгов валютами на БВФБ в понедельник 3 августа можно ожидать скачка курса доллара на величину около 1%.