«Три часа работы - и никто не сможет узнать, каким был реальный пробег этого авто» 3 2.08.2020, 20:58

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Как мастера помогают обманывать покупателей.

В некоторых странах за отмотку пробега предусмотрена уголовная или административная ответственность, ведь этот показатель действительно оказывает большое влияние на цену автомобиля, пишет abw.by.

В Беларуси тоже обращают внимание на пробег, но соответствуют ли заявленные на щитке приборов цифры реальным - большой вопрос.

Чтобы сделать автомобиль "моложе"

Найти специалистов-"мотальщиков" не составляет особого труда - ответственности нет, поэтому и прятаться им не приходится. В интернете хватает объявлений с пометкой "отмотка/скручивание пробега". У некоторых даже есть сайты, на которых они рекламируют и подробно описывают услуги.

Поставщики услуг отмечают, что чаще всего решение "поколдовать" над одометром автовладельцы принимают именно перед продажей машины.

Что почем?

Автобизнес разобрался, что предлагает белорусский рынок "омолаживающих" услуг для автомобилей. Для этого мы придумали легенду, что у нас есть Polo Sedan 2016 года и Renault Logan 2018 г.в. Оба трудились в такси, но пришло время их продавать, а значит, есть необходимость подкорректировать показания одометра.

Например, организация в Минске предлагает два варианта отмотки пробега для Renault Logan. Бюджетный обойдется в 60 руб., за такую сумму пробег будет скорректирован только на самом щитке приборов. При подключении диагностики другой мастер сможет достаточно быстро определить, "родной" ли пробег у этого авто.

Полностью очистить память автомобиля от оригинального пробега можно с помощью более дорогого варианта. За 220 руб. обещают полную очистку с гарантией того, что уже ни один диагност в будущем не сможет обнаружить настоящий пробег.

Более сложным и соответственно более дорогим вариантом для "омолаживания" оказался VW Polo Sedan. Установить желаемые цифры только на панели стоить 200 руб., а за полную очистку просят аж 350$.

Предприниматель в Гродно готов обновить пробег на Renault Logan 2018 года за 40$. Данные почистят в щитке приборов и блоке ABS. По словам мастера, это будет полная очистка. А вот справиться с VW Polo Sedan ему не под силу.

Многое может зависеть от производителя щитка приборов

На одной СТО Бреста "омолаживание" Logan стоит от 50$. Как объяснил специалист, информация о пробеге хранится не только в самом щитке приборов, но и в блоках управления двигателем и ABS: "Есть два варианта, как эти автомобили "омолодить". Первый - это "флешится" щиток приборов, то есть прекращается запрос от ABS. Но появляется нюанс - не совсем корректная работа бортового компьютера".

Кроме того, в этом случае диагностика также покажет, что пробег "скручен". Более дорогой вариант - почистить информацию в щитке и блоке ABS, оставив "родной" пробег только в памяти ЭБУ двигателя. Специалист сказал, что при желании можно полностью очистить память о старом пробеге, вопрос только в цене. Мужчина уверял, что в основном все делают "легкий" вариант и не жалуются.

Что касается VW Polo, то специалист не взялся оценивать стоимость услуги, объяснив это тем, что с моделью могут быть нюансы: "Если стоит щиток Continental, то могут возникнут большие вопросы. Если VDO, то "мотается". Надо видеть машину, чтобы говорить точно".

Помимо этого, мы поинтересовались стоимостью и условием скрутки пробега в Renault Scenic 2016 года - эта модель достаточно популярна для пригона из Европы.

В одной организации назвали цену 80 рублей. В ходе беседы удалось выяснить, что это не глубокая очистка и при наличии нужной диагностики можно будет установить факт "отмоки" и узнать реальный пробег авто.

Следующие мастера предложили сразу два варианта: те же 80 руб. с изменение показателей только на щитке приборов и полную очистку памяти за 200 рублей. По их словам, такая процедура занимает три часа, после чего узнать оригинальность пробега авто будет уже невозможно.

"Вообще стоит 100, но сделаем за 80"

В некоторых возрастных авто отмотка пробега также может занять немало времени и стоить больше, чем на выбранные нами варианты.

Например, за "омолаживание" автомобилей Peugeot 807 / Citroёn C8 / Fiat Ulysse 2 / Lancia Phedra придется заплатить 80$, если это делать в Гомеле. Специалист из этого города сказал: "Вообще такая услуга стоит "сотку", но готовы сделать за 80". На процедуру уйдет примерно половина рабочего дня. Пробег стирается в трех местах, бюджетного варианта для таких авто не существует, а после нескольких часов узнать реальный пробег уже будет невозможно.

В Могилеве за "омолаживание" Peugeot 807 2003 г.в. попросили 100$. Так же, как и его гомельский "коллега", мужчина рассказал о достаточно большом объеме работы и гарантировал, что после всех процедур оригинальный пробег восстановить не удастся.

Bердикт

Судя по количеству предложений, услуга отмотки пробега явно пользуется спросом. В любом случае без изменений в законодательстве ситуация с пробегами точно не станет другой. Покупатель хочет малый пробег - продавец дает ему малый пробег. И узнать реальный пройденный километраж иногда не поможет ни один специалист.