Витебские десантники поддержали Светлану Тихановскую

Витебские десантники поддержали Светлану Тихановскую2
- 2.08.2020, 21:50
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В Витебске митинг собрал сотни человек.
Беларусь отмечает День воздушно-десантных войск 2 августа. В тот же день в Витебске прошел митинг в поддержку Светланы Тихановской, организованный доверенными лицами кандидата и ее сторонниками-волонтерами, передает «Радыё Рацыя».
Каждый имел возможность выступить в так называемом свободном микрофоне, и один из желающих, бывший десантник в голубом берете, произнес слова, которые белорусы ждут сегодня:
- Я знаю, кто такая Тихоновская и за что она борется. Я скажу вам проще: десантники никогда не пойдут против своего народа! Я давал присягу, что мы служим нашему народу, а не властям. Нам нужно убрать диктатора! Я буду выбирать нового президента 9 августа!
Митинг в Витебске прошел в парке Мазурино и собрал более 500 человек.