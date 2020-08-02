Витебские десантники поддержали Светлану Тихановскую 2 2.08.2020, 21:50

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Фото: РАдыё Рацыя

В Витебске митинг собрал сотни человек.

Беларусь отмечает День воздушно-десантных войск 2 августа. В тот же день в Витебске прошел митинг в поддержку Светланы Тихановской, организованный доверенными лицами кандидата и ее сторонниками-волонтерами, передает «Радыё Рацыя».

Каждый имел возможность выступить в так называемом свободном микрофоне, и один из желающих, бывший десантник в голубом берете, произнес слова, которые белорусы ждут сегодня:

- Я знаю, кто такая Тихоновская и за что она борется. Я скажу вам проще: десантники никогда не пойдут против своего народа! Я давал присягу, что мы служим нашему народу, а не властям. Нам нужно убрать диктатора! Я буду выбирать нового президента 9 августа!

Митинг в Витебске прошел в парке Мазурино и собрал более 500 человек.