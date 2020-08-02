Дети партизан 1 Виктор Горбачев

2.08.2020, 21:57

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Фото: Васькапилот

Народ выйдет, обязательно, из лесов и на свои улицы, потому что так дальше жить нельзя.

Вот же! Власти его прятали и прятали, скрывали да скрывали. Все в сторону от города уводили. С глаз долой, а оно вот как! 20 тысяч брестчан взяли, да и в лес пришли. Браво!

Решили испугать детей партизан этим? Глупость какая. Понимаете? На окраину города вынесли митинг. Напугали, типа. Думали, что не пойдёт народ туда? А народу всё равно на власть и её думы. 20 тысяч в лес да пошли и вышли. Точка!

Но это пока в лес. Скоро этот народ будет на центральных площадях своих городов. Ибо это уже другой народ и другая Беларусь. Как бы и куда бы власть его не гнала - баста! Народ уже становится полноправным хозяином этой страны. Народ выйдет. Обязательно выйдет. Из лесов и на свои улицы! Ибо, так дальше жить нельзя.

Досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»