Архиерейский хор спел «Малiтву» Олега Молчана в главном православном храме Беларуси 1 20.08.2020, 8:55

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Больше недели во всех церквях Беларуси проходят специальные богослужения.

В великий праздник Преображения Господня, который православные христиане праздновали 19 августа, митрополит Минский и Заславский Павел совершил молебен о даровании мира белорусскому народу в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. После службы прошел крестный ход, в завершении которого Архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора исполнил «Малітву» Олега Молчана на стихи Янки Купалы, сообщает kp.by.

Напомним, что глава Белорусской православной церкви высказывал обеспокоенность трагическими событиями, происходящими в Беларуси. Митрополит Павел призвал «сделать все возможное, чтобы остановить насилие». А также призвал всех жителей страны стремиться сохранить мир.

- С обеих сторон — и среди силовиков, и среди протестующих — есть паства нашей Церкви. Это наши люди. И мое сердце болит обо всех,- сказал митрополит Павел.

Больше недели во всех храмах проходят службы о даровании мира белорусскому народу.

БПЦ оказывает помощь людям, задержанным и пострадавшим в ходе прошедших протестных акций в стране. Православные волонтеры участвовали в сборе необходимых медикаментов, продуктов и средств гигиены и передавали их в больницы.

Также священники готовы оказать духовную поддержку всем пострадавшим. А это не только те, кто оказался в атвозаках, но и те, кто испытывает огромный стресс от происходящего, кто до сих пор вздрагивает от малейшего шума, потому что невозможно забыть звук разрывающихся светошумовых гранат на улицах города. Сегодня люди хотят быть рядом, поддерживать друг друга.

Ирина Видова, вдова композитора Олега Молчана, получила благословение митрополита Павла на проведение культурной и духовной акции – исполнение «Малiтвы» у храма, которая состоялась 19 августа.

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