Более 250 белорусских спортсменов требуют признать выборы президента недействительными 18 20.08.2020, 9:04

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ФОТО: HOMOATROX, WKIPEDIA.ORG

Спортсмены готовы отказаться от выступлений за национальную сборную.

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Более 250 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

Спортсмены готовы отказаться от выступлений за национальную сборную Беларуси. Среди них Левченко, Козеко, Мазуренок, Арзамасова, Удрис и многие другие, сообщает pressball.by.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

представителей спортивной отрасли Республики Беларусь

Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь.

Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника власти, требуем:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты.

ПОДПИСАВШИЕСЯ

1. Андрей Кравченко

Серебряный призер Олимпады-2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта.

2. Дмитрий Асанов

Боксер, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира-2015, победитель II Европейских игр-2019, серебряный призер I Европейских игр-2015.

3. Степан Попов

Чемпион мира и Европы, победитель l Европейский игр по самбо. Заслуженный мастер спорта. Обладатель мирового диплома в спорте "FairPlay".

4. Александра Герасименя

Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012, бронзовая призерка Олимпиады-2016, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.

5. Наталия Лещик

Серебряный призер Олимпиады-2012, чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы и этапов Кубка Мира по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта.

6. Эльвира Герман

Чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике.

7. Марина Арзамасова

Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Чемпионка мира-2015 и чемпионка Европы-2014.

8. Анна Гуськова

Олимпийская чемпионка по фристайлу.

9. Александра Романовская

Чемпионка мира по фристайлу-2019.

10. Николай Козеко

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

11. Екатерина Снытина

Капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу.

12. Елена Левченко

Финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира-2010, бронзовый призер чемпионата Европы-2007.

13. Ольга Мазуренок

Заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон, Берлин-2018).

14. Елена Климова

Тренер по плаванию, заслуженный тренер Беларуси.

15. Василий Хомутовский

Экс–голкипер сборной Беларуси, чемпион Беларуси, 2-кратный чемпион Румынии, обладатель Кубка Румынии. Тренер вратарей брестского "Динамо".

16. Александр Куль

Баскетболист, бывший игрок национальной сборной Беларуси.

17. Наталья Петракова

Мастер спорта международного класса, старший тренер женской национальной команды по гандболу.

18. Карина Ежикова

Мастер спорта, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу.

19. Артур Удрис

Член сборной Беларуси по волейболу, призер чемпионата Катара, бронзовый призер клубного чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка страны.

20. Дмитрий Дюбин

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член национальной команды, бронзовый призер чемпионата Европы-2018, серебряный призер Кубка Европы-2019.

21. Владимир Михута

МСМК по гандболу СССР, 2-кратный серебряный призер чемпионата СССР, 3-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка европейских стран, трехкратный победитель Кубка СССР.

22. Светлана Куделич

МСМК по легкой атлетике, бронзовый призер ЧЕ среди юниоров, двукратный серебряный призер ЧЕ.

23. Арина Мосько

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу.

24. Анна Брич

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу.

25. Анжела Паим-Красковская

Чемпионка мира, чемпионка Европы по самбо.

26. Анфиса Касьянова

Белорусская федерация современного пятиборья, чемпионка и призер первенств мира и Европы, чемпионка мира в категории "мастерс".

27. Александр Опейкин

Директор гандбольного клуба "Витязь", инспектор Европейский гандбольной федерации по маркетингу.

28. Сергей Еременко

Тренер отделения самбо, учреждение ГЦОР единоборств г.Минска.

29. Константин Яковлев

Главный тренер гандбольного клуба "Витязь", мастер спорта.

30. Иван Турончик

Дзюдоист.

31. Александр Маркелов

Гандболист, бывший игрок национальной и молодежных сборных Беларуси.

32. Дмитрий Катаев

Хоккейный тренер.

33. Денис Гавриленко

Тренер мужской кадетской сборной по фехтованию на шпагах.

34. Иван Грунтов

Редактор сайта Hockey.by, официального ресурса Федерации хоккея Беларуси.

35. Анастасия Архипова

Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, член национальной сборной по самбо.

36. Дмитрий Базылев

Самый титулованный самбист Беларуси, 6-кратный чемпиона мира, заслуженный мастер спорта, главный тренер национальной команды по самбо.

37. Елена Куль (Миклашевич)

Мастер спорта по волейболу.

38. Роман Богодухов

Основатель теннисной лиги в Беларуси, организатор теннисных турниров.

39. Анатолий Мартыненко

Мастер спорта Беларуси по боксу. 8 лет проработал в СДЮШОР Минска, перед выборами уволился.

40. Андрей Чернявский

Мини-футбол, пляжный футбол, клуб "Дорожник", обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси.

41. Антон Рогач

Специалист по рекламе и PR ХК Динамо Минск; спортивный журналист.

42. Инна Чарыкова

Спортивный психолог в РНПЦ, кандидат медицинских наук.

43. Елизавета Гататуллина

Футбольный клуб "Динамо-Минск", специалист по связям с общественностью.

44. Ангелина Пирская

Мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы по самбо.

45. Николай Цынкевич

ПБК ЦСКА (Москва), руководитель пресс-службы.

46. Диана Воронович

Мастер спорта по хоккею на траве, ХК "Виктория".

47. Владимир Казанцев

Тренер-массажист национальной команды Беларуси по боксу.

48. Андрей Иванов

Репортер телеканала "Беларусь 5".

49. Анна Ящук

Игрок национальной сборной Беларуси по гандболу.

50. Евгений Алексиевич

Мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира, боевое самбо.

51. Вячеслав Хамулькин

Тренер ГЦОР по водным видам спорта (прыжки в воду).

52. Александр Филанович

Бывший профессиональный футболист.

53. Егор Бубен

Спортивный директор велоклуба "Фереи".

54. Александр Ваховяк

Мастер спорта международного класса по дзюдо, член национальной команды по дзюдо, призер чемпионата мира по самбо.

55. Лейла Аббасова

Член национальной команды по самбо, мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо.

56. Максим Паршуто

Бывший пресс-секретарь футбольного клуба "Крумкачы", бывший главный редактор "Трибуны" Sports.ru.

57. Алена Косцова

Мастер спорта, член национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе.

58. Александра Хмельницкая

Мастер спорта, чемпионка Беларуси по фехтованию.

59. Никита Бесман

Мастер спорта по самбо.

60. Максим Сацук

Призер чемпионата Европы по дзюдо до 23 лет, призер первенства Европы по самбо среди молодежи, неоднократный чемпион и призер международных и республиканских соревнований.

61. Константин Грибов

Исполнительный директор Белорусской федерации конного спорта.

62. Александр Строк

Пресс-секретарь ФК "Динамо-Минск"

63. Игорь Максименко

Большой теннис, пляжный теннис. Призер и победитель международных первенств по теннису в одиночном и парном разрядах, победитель Latvian open-2016 по пляжному теннису.

64. Александр Дмитриев

Тренер по теннису.

65. Елена Масейкова

Инструктор-методист, РЦОП по ЗВС Раубичи.

66. Ирина Просенцова

Мастер спорта международного класса по современному пятиборью, двукратная чемпионка мира (команда и эстафета), двукратная чемпионка Европы (эстафета), бронзовый призер чемпионата Европы (лично), обладатель Олимпийской лицензии в Токио-2020.

67. Евгений Сошко

Тренер-массажист национальной сборной Беларуси по хоккею U-18.

68. Наталия Угляница

Менеджер ООО "Велосипедный клуб "Минск".

69. Андрей Пимахин

Мастер спорта по волейболу.

70. Елизавета Багрова

Тренер-преподаватель БАЭГГ.

71. Алексей Федярин

Мастер спорта по фехтованию, МГ СДЮШОР профсоюзов по фехтованию, тренер-преподаватель.

72. Егор Лях

Гандболист, бывший игрок ГК "Витязь".

73. Павел Тихонов

Член национальной сборной Беларуси по современному пятиборью. Бронзовый призер этапа Кубка мира-2015, бронзовый призер ЧМ-2017 в эстафете.

74. Андрей Эктов

Специалист по работе со спонсорами и партнерами ФК "Динамо-Минск".

75. Алина Цурикова

Руководитель лицензионной программы II Европейских игр, ответственный секретарь Белорусской федерации гонок с препятствиями, МС по фехтованию, КМС по современному пятиборью.

76. Анастасия Ларочкина

КМС по художественной гимнастике, бывший член молодежной сборной РБ. Педагог-хореограф.

77. Сергей Кузьмин

Бывший член национальной сборной по боксу, участник и призер чемпионатов мира и Европы.

78. Елена Гендель

Белорусская волейболистка, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи, многократная чемпионка России, серебряная чемпионка Польши, игрок команды "Ленинградка".

79. Ангелина Щерба (Гладкая)

Мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионата Европы-2007 в Баку.

80. Ренат Валеев

Мастер спорта по дзюдо.

81. Анатолий Редин

Спортивный фотокорреспондент.

82. Антонина Довгаль

Мастер спорта по художественной гимнастике, тренер-преподаватель РЦОПа.

83. Виктор Ченцов

Бодибилдинг, КМС, чемпион Беларуси-2012.

84. Мария Шулякевич

Инструктор-методист РЦОП по ЗВС Раубичи, мастер спорта.

85. Екатерина Пастак

Психолог, РЦОП по фристайлу.

86. Александра Панькина

Бронзовый призер Олимпиады-1996 в Атланте (гребля академическая).

87. Ян Судиловский

МСМК по боксу, член национальной сборной Беларуси до 2016 года, призер всемирной универсиады в Казани, чемпион Европы, финалист чемпионата мира среди студентов, многократный победитель национальных чемпионатов и Кубков.

88. Вадим Радкевич

ГУ РЦОП "Стайки", тренер-методист.

89. Ярослав Радюк

Член национальной команды по современному пятиборью, третье место в эстафете на ЧМ-2017 среди юниоров, ЧЕ-2017 среди молодежи до 24 лет (первое место личное и командное).

90. Валентина Нестерук

Мастер спорта, член национальной сборной Беларуси по гандболу.

91. Никита Старовойтов

Тренер-массажист национальной женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике.

92. Алексей Селивончик

ФК "Динамо-Минск", специалист по маркетингу.

93. Антон Плахов

Маркетолог ФК Д"инамо-Минск".

94. Алексей Пыжик

ФК "Динамо-Минск", специалист по связям с болельщиками.

95. Алесь Петрукович

ФК "Динамо-Минск", специалист по организации мероприятий.

96. Дмитрий Руто

Журналист спортивного сайта by tribuna.com.

97. Дмитрий Островский

Мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. Чемпион Беларуси. Член национальной сборной, многократный победитель республиканских соревнований.

98. Олег Дубицкий

Легкая атлетика

99. Павел Ситенков

Мастер спорта, неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Беларуси по плаванию. До недавнего времени старший тренер национальной команды по плаванию.

100. Алеся Есипович

Мастер спорта по спортивной гимнастике, РЦОП по водным видам спорта. Инструктор-методист по современному пятиборью, тренер-хореограф по синхронному плаванию.

101. Андрей Рыжанков

Ведущий специалист по маркетингу, федерация хоккея Республики Беларусь.

102. Анастасия Тарахович

Мастер спорта международного класса по синхронному плаванию, бывший член национальной сборной.

103. Эльмира Вардак

Мастер спорта международного класса по синхронному плаванию.

104. Сергей Демяшкевич

Греко-римская борьба. Чемпион мира и Европы, победитель Кубка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне.

105. Сергей Кайко

Экс-главный редактор "Прессбола".

106. Константин Клименков

Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту, гонщик велоклуба "Фереи".

107. Анна Авраменко

Маркетолог Федерации хоккея Беларуси

108. Александр Осипов

Начальник отдела маркетинга и рекламы Федерации хоккея Беларуси.

109. Анастасия Черных

Председатель Апелляционного комитета Федерации хоккея Беларуси, ведущий специалист по правовому обеспечению.

110. Жанна Атавина

Исполнительный директор Белорусской федерации бадминтона.

111. Анна Шило

Волейбол, инструктор-методист.

112. Владимир Ламеко

Чемпион мира и Европы по шотокан карате.

113. Александр Пивоваров

Тренер-механик сборной Беларуси по стрельбе.

114. Оксана Ляльковская

Директор БК Мещерякова.

115. Павел Чайков

Мастер спорта по плаванию, финалист юношеских чемпионатов Европы

116. Михаил Мицик

МСМК по современному пятиборью, ЧМ-2010, серебряный призер ЧМ-2007, -2008 (юниоры).

117. Андрей Радюк

Волейболист, 6-кратный победитель чемпионата Беларуси, чемпион Казахстана, многолетний член сборной Беларуси.

118. Лаура Чарашвили

Мастер спорта по вольной борьбе.

119. Анна Кецко (Дранчук)

Мастер спорта по синхронному плаванию, член сборной Беларуси.

120. Сергей Мордасевич

Журналист газеты "Прессбол".

121. Арсений Денскевич

Тренер по хоккею с шайбой.

122. Николай Иванов

Журналист газеты "Прессбол".

123. Захар Закревский

Мастер спорта по плаванию, тренер.

124. Александр Бушков

Гандболист польского "Гурника".

125. Павел Авдоченко

Игрок сборной Беларуси по волейболу, обладатель 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовой медали Кубка Беларуси, серебра Золотой Евролиги.

126. Алексей Переверзев

Мастер спорта по легкой атлетике, тренер РЦОП.

127. Антон Латкин

Член сборной Беларуси по плаванию, МСМК, бронзовый призер ЧЕ, ЧМ.

128. Сергей Антонович

Член сборной Беларуси по волейболу, пятикратный обладатель Кубка Беларуси.

129. Денис Халимов

КМС по дзюдо и самбо, игрок по американскому футболу.

130. Андрей Лайтер

Тренер по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта.

131. Константин Магалецкий

Игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу.

132. Константин Шунин

Маркетолог газеты "Прессбол".

133. Анастасия Яцевич

МСМК по легкой атлетике, член сборной Беларуси.

134. Владимир Ермалкович

Неоднократный призер чемпионата Беларуси по карате. Председатель Федерации бразильского ддму джитсу, валетудо и лута-ливре.

135. Иван Ходатович

Мастер спорта по легкой атлетике.

136. Игорь Жаворонок

Тренер РЦОПа по легкой атлетике.

137. Демьян Турчин

ЗМС по гребле на байдарках, 2-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, обладатель 6-го места на ОИ в Афинах.

138. Алексей Боровский

Тренер МГ "Сдюшор" по прыжкам в воду.

139. Анна Уполовнева

МС по плаванию, участник девичьего ЧЕ, победительница и призер чемпиона Беларуси.

140. Виктор Березовик

Мастер спорта по хоккею на траве, главный тренер ХК "Виктория".

141. Евгения Щербач (Демещенко)

Мастер спорта по фехтованию, тренер РГУОР.

142. Екатерина Скрабатун

Член сборной Беларуси по волейболу, неоднократный призер и обладатель Кубка Беларуси, призер чемпионатов Израиля, Румынии, Финляндии, Румынии.

143. Сергей Агафонов

МС по греко-римской борьбе, призер ЧЕ.

144. Михаил Абрамчук

МСМК в толкании ядра, чемпион Беларуси, призер ЧЕ среди молодежи, финалист Всемирной Универсиады в Южной Корее, призер и победитель чемпионата Европы среди молодежи.

145. Богдан Осипенко

Мастер спорта по самбо, участник ЧМ и ЧЕ, тренер клуба единоборств.

146. Ольга Гайдук

Мастер спорта по академической гребле, судья международной категории.

147. Александра Якушева

Мастер спорта по художественной гимнастике, призер ЧЕ, этапов Кубка мира, многократный призер чемпионата Беларуси, тренер.

148. Владимир Криулин

Пресс-секретарь ХК "Динамо-Минск", спортивный журналист.

149. Сергей Азаров

МСМК по шахматам, международный гроссмейстер.

150. Юлия Тарасова

Инструктор-методист по ЗВС "Раубичи".

151. Артем Кудряшов

Игрок сборной Беларуси по волейболу.

152. Сергей Свирков

Заместитель директора гандбольного клуба "Витязь".

153. Андрей Масловский

Журналист сайта by.tribuna.com.

154. Дмитрий Плотницкий

Легкоатлет, участник З-х Олимпиад.

155. Ирина Косцова

КМС по пулевой стрельбе.

156. Владимир Клочок

МС СССР по фигурному катанию, тренер.

157. Ирина Скварчевская

Член сборных СССР, СНГ, Беларуси по легкой атлетике, тренер по ОФП сборной U-16 по баскетболу.

158. Дмитрий Лукашевич

Директор ООО "Отрикс", спортсмен-любитель (футбол и большой теннис).

159. Михаил Мозаков

Бывший пресс-секретарь ХК "Динамо-Минск", журналист "Спортивной панорамы".

160. Яна Милевская

Экс-игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу.

161. Влада Сорокина

Спортивный комментатор, МС по синхронному плаванию.

162. Алексей Норман

Автор "Прессбола" и блогер by.tribuna.com.

163. Владислав Татур

Комментатор.

164. Максим Подольский

Чемпион Беларуси по карате, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Словакии, Польши, Латвии, Украины, участник молодежных чемпионатов Европы.

165. Андрей Павлик

МСМК по прыжкам в воду, призер гран-при, финалист ЧМ и ЧЕ, многократный чемпион Беларуси.

166. Илья Конев

Пресс-атташе гандбольного клуба "Витязь".

167. Максим Лорченко

Юрист, бывший исполнительный директор Белорусской федерации велосипедного спорта.

168. Александр Брацков

МС по плаванию, победитель и призер международных соревнований, неоднократный победитель и призер Кубков и чемпионатов Беларуси.

169. Александр Николайчук

Старший тренер сборной Беларуси по фехтованию, РЦОП.

170. Сергей Григоров

Тренер-преподаватель по плаванию ГЦОР по водным видам спорта.

171. Александр Ивулин

Журналист by.tribuna.com.

172. Александр Грачев

РЦОП по ЗВС "Раубичи".

173. Анастасия Шкулева

МСМК по синхронному плаванию, член сборной Беларуси, тренер в РЦОП.

174. Вадим Панков

МС по боксу, член национальной команды, чемпион Беларуси, участник Европейских игр-2019, многократный победитель и призер международных соревнований.

175. Павел Бондаровец

Тренер-преподаватель по плаванию, ГЦОП по водным видам спорта.

176. Александр Покало

Тренер по греко-римской борьбе.

177. Михаил Нежура

Бывший член сборной Беларуси по гандболу, МСМК.

178. Екатерина Прокопенко

ЗМС по самбо, член национальной команды, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.

179. Николай Гончаров

Директор клуба боевых искусств "Умней".

180. Татьяна Гайдук

МСМК по академической гребле.

181. Олег Чирицо

Чемпион Европы по тяжелой атлетике, начальник национальной команды Беларуси.

182. Илья Ходкевич

МСМК по самбо, победитель кубка мира и Европы по боевому самбо.

183. Константин Полей

Мастер спорта по дзюдо, председатель ГГСОО клуб дзюдо "Прайд".

184. Мария Смолячкова

МСМК по легкой атлетике, чемпионка мира среди юниоров и молодежи, участница двух ОИ.

185. Дарья Борисевич

МСМК, член сборной Беларуси по легкой атлетике, призер Европейских игр.

186. Алексей Каминский

МС по прыжкам в воду, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ.

187. Анна Михайлова

Барьеристка, двукратный победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике.

188. Максим Островский

Ведущий на матчах ФК "Динамо Минск", ГК СКА, национальных сборных Беларуси по гандболу.

189. Сергей Молчан

МС по легкой атлетике, преподаватель, тренер.

190. Ирина Жевняк

Тренер-администратор сборной Беларуси по греко-римской борьбе.

191. Ева Хрущева

Специалист по работе с клиентами, Федерация хоккея Беларуси.

192. Марина Будай

Тренер по волейболу.

193. Татьяна Ярошевич

ГЦОР по водным видам спорта, тренер преподаватель по прыжкам в воду, мастер спорта.

194. Николай Шах

МСМК, чемпион Беларуси, 5-е место на II Европейских играх.

195. Кирилл Кручок

Тренер-администратор национальной команды по фристайлу, судья международной категории.

196. Юлия Зусманович

Спортивная гимнастика, КМС. Тренер МГСДЮШОР профсоюзов.

197. Анастасия Бурбицкая

Тренер по прыжкам в воду, ГЦОР по водным видам, мастер спорта.

198. Андрей Трацевский

Мастер спорта по боксу.

199. Артем Фандо

Заместитель главного редактора "Прессбола".

200. Евгений Соловьев

Менеджер сборной Беларуси по флаг-футболу, чемпион Беларуси-2013 по флаг-футболу.

201. Анастасия Сорокина

Председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ, международный мастер спорта по шахматам, международный арбитр.

202. Дарья Цедрик

КМС, чемпионка Беларуси по лыжным гонкам.

203. Марина Цедрик

БГУ, КФВиС, старший преподаватель.

204. Вячеслав Пашук

Айс Кросс Даунхилл.

205. Дмитрий Глушаков

Призер юношеского ЧМ, тренер национальной команды по фристайлу.

206. Александр Голенчук

Пресс-секретарь ФК "Ислочь".

207. Дарья Полянская

Тренер по прыжкам в воду, ГЦОР по водным видам спорта.

208. Петр Крищик

МС по баскетболу, тренер СДЮШ "Горизонт".

209. Алла Крищик

МС по баскетболу, тренер СДЮШ "Горизонт".

210. Николай Стадуб

МСМК по греко-римской борьбе, призер ЧМ по студентам, победитель и призер международных соревнований, участник ЧЕ и ЧМ, завоевал лицензию на ОИ-2020.

211. Кирилл Кирпичев

МС по фехтованию, член национальной команды, победитель и призер республиканских и международных соревнований.

212. Евгения Старовойтова

МС по лыжным гонкам, ПВТ.

213. Ольга Хроль

МС, старший тренер-преподаватель СДЮШОР № 4 БФСО "Динамо".

214. Сергей Серков

Неоднократный чемпион Беларуси, член сборной по легкой атлетике.

215. Андрей Плешков

МСМК по академической гребле, обладатель Кубка мира-2004, финалист ОИ-2004, бронзовый призер ЧЕ-2007.

216. Павел Остроух

Пресс-секретарь ФК "Минск".

217. Николай Богданек

Старший тренер по греко-римской борьбе.

218. Павел Волчецкий

Экс-тренер ФК "Крумкачы", вратарь и капитан столбцовского "Кронона".

219. Михаил Ратников

МС по легкой атлетике, рекордсмен Беларуси.

220. Игорь Дудик

МС по гребле на байдарках и каноэ, тренер.

221. Дмитрий Давыдик

МСМК по гиревому спорту, трехкратный победитель ЧМ, призер ЧЕ, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Беларуси.

222. Сергей Южик

Пресс-секретарь НФК "Крумкачы".

223. Александр Козлович

Тренер по греко-римской борьбе МГЦОР им. А.В. Медведя.

224. Павел Шурмей

МСМК по академической гребле, финалист ОИ-2004, обладатель Кубка мира-2004.

225. Денис Коваленок

НФК "Крумкачы", режиссер прямых трансляций и видеомонтажер.

226. Мария Дементьева

КМС по фехтованию, призер чемпионата Беларуси, член нацициональной команды (2007-2008).

227. Артемий Черников

Хоккеист, чемпион Беларуси-2020, обладатель Кубка Руслана Салея-2020, выступал за юношескую сборную ЧМ-2014 и МЧМ-2016, игрок ХК "Динамо-Молодечно".

228. Андрей Толчков

6-кратный чемпион мира и Европы среди молодежи по шашкам.

229. Владислав Лычик

РЦОР по гандболу, тренер-преподаватель.

230. Александр Кривцун

Бывший врач БК "Цмокi", национальных сборных Беларуси по баскетболу и гандболу.

231. Андрей Жигалко

МСМК по шахматам, международный гроссмейстер, чемпион Беларуси-2011, многолетний член сборной Беларуси, участник шести Всемирных Шахматных Олимпиад.

232. Ольга Вилькина

МС по карате, 28-кратная чемпионка мира и 27-кратная чемпионка Европы по шотокан карате-до.

233. Виталий Рак

Старший тренер и председатель ФСК "Волат" по каратэ, чемпион Беларуси-2015 по каратэ. Подготовил 5 мастеров спорта, бронзового призера МЧМ-2017, 5 спортсменов в составе сборных команд по каратэ.

234. Евгений Кемстач

Пресс-сектарь ХК "Химик".

235. Владислав Рудаков

Маркетолог НФК "Крумкачы".

236. Антон Шунто

Футболист ФК "Крумкачы" (2014-2019).

237. Ирина Карачева

МСМК по конному виду спорта, тренер республиканского центра.

238. Кирилл Долгоруков

Баскетболист, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ.

239. Оксана Долгорукова (Дубойская)

МС СССР по баскетболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной СССР.

240. Петр Ходасевич

МС по легкой атлетике, чемпион и призер чемпионата Беларуси.

241. Никита Решетник

МС по каратэ, вице-чемпион Европы, призер премьер-лиг в составе национальной команды.

242. Яна Андреенко

МС по фехтованию, победительница Кубка мира по юниорам.

243. Ольга Ефименко

МС по каратэ, тренер.

244. Владислав Воронин

Журналист спортивного сайта sportarena.by.

245. Виктория Мартынова

Экс-игрок молодежной сборной по волейболу, тренер по ОФП и АФК.

246. Никита Горностаев

Неоднократный победитель первенств Европы и мира по юношам и юниорам по современному пятиборью.

247. Тимофей Зиновьев

Руководитель интернет-проекта Football.by.

248. Евгений Мазуро

Начальник команды, старший тренер и и.о. директора ХК "Локомотив-Орша".

249. Никита Жолудев

МС по дюдо и самбо, бывший член сборной Беларуси, бронзовый призер ЧЕ и серебряный призер ЧМ среди юношей, неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Беларуси.

250. Илья Рахманов

Футболист, руководитель ЛКФ "Урожайная".

251. Дмитрий Беганский

Спортивный сайт By.tribuna.com, глава социальной редакции.

252. Сергей Соков

МСМК, неоднократный чемпион СССР, победитель международных марафонов и рекордсмен.

253. Яна Зубкова

КМС по легкой атлетике.

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