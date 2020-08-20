Камала Харрис согласилась баллотироваться в вице-президенты США 1 20.08.2020, 10:25

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Камала Харрис

Фото: Getty Images

Сенатор обещала, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден сплотит американцев.

Сенатор Камала Харрис согласилась баллотироваться на пост вице-президента США. Выступая с речью на виртуальном саммите Демократической партии в четверг, 20 августа, она заявила, что принимает номинацию и будет бороться за высшие государственные посты вместе с кандидатом от демократов на пост президента США Джо Байденом, передает «Немецкая волна».

В своей речи 55-летняя сенатор с ямайско-индийскими корнями резко раскритиковала действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в некомпетентности и бессердечии. «Неспособность Дональда Трампа к руководству страной стоила людям жизней и средств к существованию. Сейчас нами правит президент, которые превращает наши трагедии в политическое оружие», - сказала она.

Переломный этап

Камала Харрис призвала американцев голосовать за Джо Байдена, который, по ее словам, вновь сплотит страну. «Мы находимся на переломном этапе. На этих выборах у нас есть шанс изменить ход истории. Давайте бороться с убеждением, надеждой и верой в себя», - призвала она, подчеркнув такие важные качества, как порядочность, справедливость и любовь.

Согласно последним опросам Джо Байден опережает по популярности Дональда Трампа, однако разрыв между ними сокращается. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. В случае победы Камала Харрис станет первым в истории США темнокожим политиком на посту вице-президента.

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