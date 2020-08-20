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Остров свободы в центре столицы

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  • 20.08.2020, 11:21
  • 5,422
Остров свободы в центре столицы
Фото: ТАСС

Мы создали невероятную атмосферу единства и народной силы.

"Вчера был настолько пропитанный свободой день, что я не понимаю теперь даже как мы иначе раньше жили, - пишет читатель Telegram-канала "Баста!". - Еще в мае я чувствовал себя ущербным немощным существом, которое ради условного спокойствия сидело дома.

Для меня теперь все изменилось. Решающими стали последние дни, митинги в центре Минска. Да, нас было недостаточно много. Дождь и перекрытые пути подъезда все-таки делают свое дело. Но мы создали невероятную атмосферу единства и народной силы. Остров свободы в центре столицы.

Я запомню это лето навсегда - тем более, что поводов для этого впереди будет еще более, чем достаточно. Главный из них - отставку трехпроцентного безумца - мы приближаем каждую минуту".

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