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Уже второй номер «Комсомолки» не попадает в руки читателей

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  • 20.08.2020, 11:45
  • 4,641
Уже второй номер «Комсомолки» не попадает в руки читателей

В Доме печати говорят, что это «из-за ломающегося станка».

В среду 19 августа редакция «Комсомольской правды» в Беларуси не смогла отпечатать в Доме печати номер за четверг, 20 августа. В издательстве объяснили это тем, что неожиданно сломался печатный станок, пишет kp.by.

Это уже второй номер газеты, который не поступил в киоски и к подписчикам. Во вторник, 18 августа «Комсомолка» тоже не была напечатана из-за сломавшегося станка.

«Главное, что можем сказать: мы сделали все, от нас зависящее, создали два прекрасных, насыщенных, правдивых номера» - говорит редакция газеты в обращении к читателям.

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