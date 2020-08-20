Евгений Афнагель: Приглашаем всю Беларусь в столицу в эти выходные 1 20.08.2020, 12:11

3,429

Все в Минск!

«Сегодня мы разговаривали с представителями стачкомов, с представителями рабочих, которые бастуют не только в Минске, но и в других городах, - заявил на митинге на площади Независимости в Минске координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. - Помните марш свободы на выходных? Помните сколько людей было?

Давайте повторим на этих выходных.

Но не просто повторим. Нас должно быть еще больше. Власть берется в столице. Власть берется в Минске. Приглашаем всех в Минск. Приглашаем всю Беларусь в столицу в эти выходные.

Мы предлагаем провести «Марш на Минск». Из всех городов, где идут забастовки, где идут протесты. На этих выходных давайте собираемся вместе. На автомобилях, пешком, на поездах, на маршрутках, любыми путями - приезжайте в Минск. Нас должно быть очень много. Мы должны показать этой власти ее место. На этих выходных - все вместе!

Собравшиеся поддержали предложение и громкио начали скандировать «Все - в Минск!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».