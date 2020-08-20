Удары по таракану наносим со всех сторон 5 20.08.2020, 12:12

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Улица, забастовка, саботаж - в ход идет все, что лишает его ресурсов.

«Удары по таракану наносим со всех сторон, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Улица, забастовка, саботаж - в ход идет все, что лишает его ресурсов.

Сегодня уже 20 августа. Почему бы не напомнить людям чтобы они не платили коммуналку? Пеня там - копейки, можно заплатить через 10 - 20 дней, ничего страшного не случится.

Еще один способ - снимать все деньги со счетов в банках, забирать вклады. Хватит кормить это насекомое. Забираем у него все!».

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