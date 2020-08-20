Михаил Ширвиндт: Будущее за теми, кто стоит на площади против диктаторского режима Лукашенко 20.08.2020, 13:07

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Михаил Ширвиндт

Российский актер поддержал протесты в Беларуси.

Российский ведущий, актер и продюсер, сын актера Александра Ширвиндта, резко высказался в ответ на комментарии под его постом в поддержку протестующих в Беларуси.

Михаил Ширвиндт записал шестиминутное видео в Instagram и назвал его Злобный пост. В нем он выразил свое возмущение комментариями, которые его подписчики оставили под его постом с видео митинга в Москве в поддержку протестующих в Беларуси. На нем девушки под посольством Беларуси держат белую ленту и цветы и поют Стены рухнут, пишет «Новое время».

Вот что сказал Ширвиндт в своем видео:

«В инстаграме вчера выложил пост, который я сам снимал около белорусского посольства в Москве, где девочки и ребята держат белую ленту с цветочками в руках, поют песню про то что «стены, рухнут, рухнут, рухнут и свободно…». Кстати, эту песню пели в Испании, когда рушился тоталитарный фашистский режим Франко. После чего Испания стала жить, кстати, очень и очень неплохо. Но не в этом дело…

Я не ожидал, что эта светлая история с этими ребятами, поддерживающими тех, кого мучают, избивают и пытают у них на родине, в Минске, вызовет такой резонанс. Я решил просто ради этого снять пост, назову его даже — «злобный».

Потому что комментарии меня потрясли! Когда пишут: «Вы че хотите?!» «Вы хотите, чтобы как на Украине», «Как в Сирии? В Грузии?» — причем во всех странах, где Россия поимела военное присутствие. «Вы хотите майдана?»… Я ничего не хочу! Я хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые и хорошие люди. Они и так там хорошие, но не очень счастливые.

Когда я был в Беларуси, мне говорили: «Вы снимаете витрину. А вот ту нищету, которая царит в глубинке, ту коррупцию, которая у нас происходит, ее ни с чем не сравнить». Это дела внутренние я не могу об этом судить… Но то, что происходило сейчас, когда избивали людей на улицах — жутко, страшно, с садизмом, с фашизмом, по приказу этого Лукашенко. Это перечеркнуло все!

И вот глядя на эти кадры, люди все равно говорят: «А вот вы хотите?..» Я хочу, чтобы этого не было! Я хочу, чтобы преступник, который приказал это делать с людьми, сидел в тюрьме! Людей избивают, а вы пишите: «Сами заслужили, а нечего было!» А их бьют. Если вы говорите все время: «Хотите, как на Украине и в Сирии». То наши власти все время сравнивают: «Вы хотите, как в Америке? Вы хотите, как во Франции?».

В Америке вся страна встала на уши, когда по чудовищной несправедливости во время задержания, долго удерживали, — задержанный афроамериканец задохнулся. Вся Америка встала на уши — до сих пор не могут расхлебать этот протест. Примерно в эти же дни у нас в Екатеринбурге убили парня, который якобы украл пару рулонов обоев — Росгвардия ворвалась к нему в квартиру и пристрелили. Где ваши протесты, где негодование народное? Его нету.

Или Франция — движение желтых жилетов. Когда люди протестовали много недель, выходили по субботам в желтых жилетах, чтобы выразить протест против повышения в частности цен на топливо. Их тоже разгоняли, их арестовывали, правда, сразу отпускали. А знаете, кого арестовывали? Тех, кто бросал в полицию бутылки с зажигательной смесью и камни. А не пластиковый стаканчик в росгвардейца, который до сих пор страдает…

Откуда в нас такое холуйско-рабское отношение к власти? «Вот хорошо батька»… Вы знаете, был анекдот такой, когда толпа стоит до подбородка в фекалиях и один из них не выдерживает: «До коле мы все это будем терпеть!» А остальные: «Тихо-тихо, не гони волну!».

Что у них, что у нас — человек 26 лет у власти это нормально?! Нет. Откуда эта раболепная любовь, глубокое чувство к диктаторам, к правителям? «Мы их любим!» Любите своих детей, любите своих матерей, а не своих правителей, которые правят по 30 лет.

Вопрос: «А кто будет потом? Вы хотите майдана?» Нет! Я хочу, чтобы был закон, который правит страной, как в цивилизованных странах происходит. Вы знаете, что в Бельгии, Швейцарии, люди не знают, как зовут их премьер-министра, потому что это не важно — это чиновник, а не бог, которому мы поклоняемся.

Слава богу, что в основном, те, кто пишет это — это люди моего поколения и старше. Это люди, которые уже не могут думать гибким умом. Вообще, думать не могут. Они слушают пропаганду и несут эту помойку в массы. А вот те люди, которые выходят к белорусскому посольству, те люди, которые стоят стотысячными толпами на площади против диктаторского режима Лукашенко — они молодые. И будущее за ними, а не за вами — угомонитесь!»

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