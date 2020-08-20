Российский врач сообщил, что Навального нужно эвакуировать в европейский госпиталь 22 20.08.2020, 13:26

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Алексей Навальный

Фото: AP

Оппозиционный политик находится в коме.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в коме в одной из больниц Омска, должен быть эвакуирован в Европу. Об этом Meduza заявил врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли», — сказал он, добавив, что ситуация осложняется пандемией коронавируса COVID-19.

По словам врача, Навального могут принять в Ганновере, где есть «очень хорошая токсикологическая школа». «Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это (токсикология) — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», — отметил Ашихмин.

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