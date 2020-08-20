«Мы спасаем людей! Рабочие, спасите страну!» 2 20.08.2020, 13:42

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Медики в Минске вышли в поддержку бастующих.

Врачи 6-ой городской клинической больницы в Минске вышли на акцию в поддержку бастующих.

«Мы спасаем людей! Рабочие, спасите страну!», - говорят медики.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.

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