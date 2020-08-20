Давите фашистскую гадину до конца 13 Алексей Мельников

20.08.2020, 13:56

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Алексей Мельников

Никаких компромиссов с Лукашенко.

Лукашенко – гопник, бандит.

Он понимает только силу и знает свою сегодняшнюю слабость. От того и бесится.

Не реагируйте на его угрозы из бункера – за ними ничего не происходит. Это наглядное доказательство слабости. На каждую угрозу – увеличивайте давление. Чтобы гадина наглядно видела – лучше закрыть рот.

Никому не было дела до того, что Гитлер сообщал из бункера в апреле 45-го. Его прибивали силой, а что он там визжал, даже историкам не очень интересно.

Пока Беларусь в массовом порядке продолжит выходить на площади, наращивать давление забастовками, перетягивать на свою сторону или ослаблять вчерашних противников, пока не остановится многообразная белорусская мирная революция, пока рыцарь на гербе не продолжит набирать ход – Лукашенко остается только сипеть, хрипеть, краснеть, изрыгать проклятия.

Главное не стоять на месте – вперед, вперед, вперед. Революция не терпит остановок. Они для нее – смерть. Борьба не закончена.

Каждый час должен приносить новости о наступлении на главного фашиста. Как динамичный боксер на ринге. Прямой в голову, еще один! Раз-два! Противник поплыл. Еще-еще! По печени справа! В челюсть подбитой усатой морде левым боковым! Еще туда же! Тварь упала на колено, она тяжело дышит, но хочет встать, изрыгая проклятия. Вложите всю силу в последний удар. Положите гадину мордой в ринг. Чтобы больше не встала.

Алексей Мельников t.me

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