Глава Белорусской федерации шахмат: Факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата 4 20.08.2020, 14:10

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Анастасия Сорокина

Анастасия Сорокина поддержала сторонников перемен.

Глава Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина выразила мнение о событиях в Беларуси, пишет «Трибуна».

«Я не могу больше делать вид, что ничего не происходит. Я долгое время поддерживала власть, потому что видела, что многое сделано для развития спорта. Все было спокойно и тихо. Но тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата», – сказала Сорокина.

Ранее Сорокина подписала письмо спортивной общественности, которая выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси и остановить насилие со стороны силовиков по отношению к жителям Беларуси.

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