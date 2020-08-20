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EPAM выделяет средства для оказания помощи пострадавшим от репрессий властей

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  • 20.08.2020, 14:41
  • 5,117
EPAM выделяет средства для оказания помощи пострадавшим от репрессий властей

В дополнение компания открывает программы по обучению и переквалификации для людей без опыта работы в IT.

EPAM выделяет средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси. Компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе. Об этом компания сообщила в своем Instagram.

Вопросы и предложения можно направить на inquiries@epam.com.

В дополнение EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн и оффлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев).

Подробнее тут.

В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

EPAM выделяет средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси. Компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе. Вопросы и предложения можно направить на inquiries@epam.com. ⠀ В дополнение #EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн и оффлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев). ⠀ В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ. ⠀ Подробнее по ссылке в профиле. ⠀ #EPAMBelarus

Публикация от EPAM BELARUS (@epam.belarus)

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