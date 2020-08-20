«От нас сейчас требуется одно - продолжать мирный протест» 2 20.08.2020, 14:43

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ФОТО: NN.BY

Усиливать давление, продолжать забастовки.

«Меня зовут Николай, я из Пинска, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Я, как и многие, никогда не занимался политикой, но я всегда был против таракана.

В этом году после всего, что он сделал с народом, моя ненависть к нему возросла в разы. Я поддерживаю проведение забастовок. Я надеюсь, что вы и другие каналы будете более энергично призывать работников по всей стране выходить на забастовки.

Нужно убеждать людей, что в свободной Беларуси будут профсоюзы, которые будут защищать права рабочих.

Нужно побольше и увереннее обращаться к силовикам, призывать не только переходить на сторону народа, но и начинать какие-то действия. Пока силовики не начнут переходить на сторону народа, толку не будет.

По-моему таракан больше всего боится экономической блокады. Поэтому эта блокада должна распространиться на все предприятия страны. Усиливать давление. Продолжать забастовки.

Для того, чтобы победить врага, надо идти на жертвы. Тысячи бастующих уже поставили на кон все. Сотни людей пытаются ломать в тюрьмах. Наши товарищи погибли. От нас сейчас требуется одно - продолжать мирный протест. За месяц - два с голоду никто не умрет - особенно при том уровне солидарности и взаимоподдержки, которая есть сейчас. Вперед, работаем!»

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