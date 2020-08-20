Ребята, мы верим в вас! 20.08.2020, 15:13

3,374

Только вместе, плечо к плечу, мы справимся, преодолеем невзгоды и вернем страну народу!

Еще со времен СССР в умы граждан методично вдалбливался стереотип о том, что рабочие, заводчане - это такие себе поддавохи и несуны всего, что плохо лежит. В тоталитарном государстве не нужны были сильные образы тех, кто является оплотом экономики, потому что, как только человек, а следом и весь коллектив осознают свою значимость и колоссальные возможности влияния на систему - под удар становится вся вертикаль нахлебников именующая себя "властью". Куда проще нарисовать образ нелепого мужичка и внушить человеку, что вкалывает он с утра и до вечера обливаясь потом, ради какого-то светлого будущего и на благо руководства страны, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Совок развалился вот уже как 30 лет, а подход к людям в Беларуси не изменился - все то же презрение к человеческому достоинству, все те же песни о том, что "надо еще чуть-чуть потерпеть, а дальше - лучше". И нет в этом ничего удивительного, ибо Лукашенко, будучи существом исключительно советской формации, да еще и с самыми низкими врожденными качествами, просто не владеет когнитивными возможностями для того, чтобы наладить функционал государства адаптированный под стандарты 21 века.

Лукашенко устроил в Беларуси самый настоящий совок 2.0, с плановой экономикой, репрессиями, культом своей никчемной личности. Устроил совок, но совершенно забыл, что проиграл реалиям времени, проиграл технологиям, проиграл воспрянувшей белорусской нации.

Он сколько угодно может "тыкать" рабочим, попутно надрываясь сипатым голосищем, но это не поможет переформатировать людей годности в поддавох и несунов, как ему этого хотелось бы.

Рабочие Беларуси, заводчане - это целый пласт Европейской солидарности. Это сила духа и сплоченность, выдержка и готовность подставить плечо ближнему в трудную минуту. Именно рабочий класс, как никто иной чувствует несправедливость и готов дать отпор угнетателям, что они и продемонстрировали за последнюю неделю. Ведь несмотря на угрозы идеологов-лизоблюдов, несмотря на давление руководства, рабочие и заводчане выдвинули основные требования, которые отражают всю боль Беларуси из-за бесчинств и насилия, которою развязал совок Лукашенко.

Ребята, мы верим в вас! Ваш труд закалил вас физически и морально, мы видим, как вы приняли решение стать на защиту страны, потому что вы - ЛЮДИ, люди чести и совести! Не сдавайтесь, идите до конца, с вами солидарен весь народ внутри страны и за ее пределами. Только вместе, плечо к плечу, мы справимся, преодолеем невзгоды и вернем страну народу, вырвав ее из цепких лап кровавого узурпатора.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».