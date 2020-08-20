Рабочие Мозырьского НПЗ призвали другие предприятия бастовать до победы

Рабочие Мозырьского НПЗ призвали другие предприятия бастовать до победы2
- 20.08.2020, 15:24
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Нефтяники настроены решительно.
На Мозырьском НПЗ в эти минуты проходит собрание бастующих работников, сообщает телеграм-канал МКБ.
Люди настроены решительно и призывают другие предприятия не сдаваться и идти до конца.
В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.
Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн 12-го дня белорусской революции.