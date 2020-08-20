Рабочие Мозырьского НПЗ призвали другие предприятия бастовать до победы 2 20.08.2020, 15:24

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Нефтяники настроены решительно.

На Мозырьском НПЗ в эти минуты проходит собрание бастующих работников, сообщает телеграм-канал МКБ.

Люди настроены решительно и призывают другие предприятия не сдаваться и идти до конца.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

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