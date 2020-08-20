МИД Украины готовит для руководства страны рекомендации по дальнейшим отношениям с Беларусью 2 20.08.2020, 15:31

4,697

Совещание в МИД состоялось на фоне скандальных заявлений Лукашенко.

Министерство иностранных дел Украины решило внести на рассмотрение руководства страны свои рекомендации по дальнейшему развитию отношений с режимом Лукашенко, сообщает nv.ua.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение было принято после совещания относительно ситуации в Беларуси в четверг, 20 августа.

«Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам», — говорится в сообщении.

Совещание в МИД состоялось на фоне скандальных заявлений Лукашенко, который обвинил Украину и другие европейские страны в «организации массовых беспорядков» в Беларуси, а также передаче России задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера, которые ранее воевали на Донбассе на стороне прокремлевских террористических группировок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».