Додавим таракана!
- 20.08.2020, 16:08
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Тихое сопротивление.
Постаревший диктатор решил задавить протестное движение при помощи проверенных методов из 2000-х годов: через насилие и запугивания увольнениями, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".
Но в сегодняшних реалиях такие запугивания не принесут должного эффекта. Рынок труда в Восточной Европе силен как никогда. Спрос на рабочую силу - колоссальный.
При этом нам есть чем ответить любителям насилия, увольнений и фальсификаций. И наш ответ будет посильнее.
Начиная с сегодняшнего дня нам нужно начать делать следующее:
- снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов;
- купить валюту (хоть немного). Рубль итак слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам.
- не оплачивать ближайшую "жировку". Санкции за такой поступок мизерные, но если не оплата в срок будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам.
- по возможности воздержаться от покупки алкогольных напитков и табачный изделий. Акциз - значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей.
Предприниматели и юридические лица могут:
- задержать оплату налогов (прикрывшись форс-мажором);
- задержать оплату поставок государственным предприятиям;
Это даст возможность сэкономить или даже заработать дополнительно. Рубль же будет падать.
Отдельная просьба к диаспоре:
- нужно в рамках кампании солидарности поработать над минимизацией потребления белорусской продукции (производимой на госпредприятиях);
- уговорить иностранных партнеров задержать оплату поставленных товаров до лишения гражданина Лукашенко фактической власти.
Эти шаги помогут быстрее вернуть власть народу мягким и мирным способом, восстановить в стране законность и нормальную работу экономики.