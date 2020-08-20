Додавим таракана! 20.08.2020, 16:08

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ФОТО: SVABODA.ORG

Тихое сопротивление.

Постаревший диктатор решил задавить протестное движение при помощи проверенных методов из 2000-х годов: через насилие и запугивания увольнениями, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Но в сегодняшних реалиях такие запугивания не принесут должного эффекта. Рынок труда в Восточной Европе силен как никогда. Спрос на рабочую силу - колоссальный.

При этом нам есть чем ответить любителям насилия, увольнений и фальсификаций. И наш ответ будет посильнее.

Начиная с сегодняшнего дня нам нужно начать делать следующее:

- снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов;

- купить валюту (хоть немного). Рубль итак слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам.

- не оплачивать ближайшую "жировку". Санкции за такой поступок мизерные, но если не оплата в срок будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам.

- по возможности воздержаться от покупки алкогольных напитков и табачный изделий. Акциз - значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей.

Предприниматели и юридические лица могут:

- задержать оплату налогов (прикрывшись форс-мажором);

- задержать оплату поставок государственным предприятиям;

Это даст возможность сэкономить или даже заработать дополнительно. Рубль же будет падать.

Отдельная просьба к диаспоре:

- нужно в рамках кампании солидарности поработать над минимизацией потребления белорусской продукции (производимой на госпредприятиях);

- уговорить иностранных партнеров задержать оплату поставленных товаров до лишения гражданина Лукашенко фактической власти.

Эти шаги помогут быстрее вернуть власть народу мягким и мирным способом, восстановить в стране законность и нормальную работу экономики.