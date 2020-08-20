Витебские айтишники протестуют против милицейского насилия и официальных результатов выборов 20.08.2020, 16:11

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«Мы такие же люди, как работники заводов, как граждане Витебска и всей нашей страны».

Протестующие уже несколько дней выходят на проспект Строителей в Витебске и становятся цепью вдоль дороги, передает «Радыё Рацыя».

Говорит один из участников:

- С начала инициатива пошла от сотрудников компаний, работающих здесь неподалеку в офисах. В основном это EPAM Systems и другие наши коллеги, работающие на соседних этажах. Хотим спокойно и свободно ходить по улице, ничего не бояться. Мы такие же люди, как работники заводов, как граждане Витебска и всей нашей страны. Поэтому мы вместе.

Ранее компания EPAM сообщила о готовности потратить средства на медицинскую, психологическую, юридическую поддержку пострадавшим во время мирных акций протеста и пригласила другие компании присоединиться к этой инициативе.

Протесты против милицейского насилия и нечестных итогов выборов в Витебске уже продемонстрировали художники, учителя, железнодорожники, актеры и работники обоих витебских театров.

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