«Нам не отдают тело папы без разрешения СК» 8 20.08.2020, 16:14

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Геннадий Шутов

Родные застреленного брестчанина не могут его похоронить.

В среду, 19 августа, в военном госпитале Минска умер 44-летний брестчанин Геннадий Шутов, в которого силовики выстрелили во время протестов. Родные Геннадия еще вчера приехали в столицу, чтобы забрать тело, но, как они рассказывают, от них эксперты требуют постановление на выдачу тела за подписью СК, пишет tut.by.

— Мы хотим забрать тело нашего отца и похоронить по-человечески, но в отделе судебных экспертиз № 3 нам говорят, что нужно разрешение Следственного комитета. А в СК по Бресту отвечают, что никакого разрешения не надо. Где искать правду? — задается вопросом Людмила, дочка умершего Геннадия Шутова.

В среду, 19 августа, мужчина скончался в военном госпитале в Минске. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Был доставлен в местную больницу, а затем на вертолете из Бреста в Минск его транспортировали в бессознательном состоянии с диагнозом «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

Как говорит Людмила, вчера с ней связались из минского морга, сказали, какой гроб нужно заказать, и семья в тот же день выехала в столицу.

— Еще вчера в отделе судебных экспертиз № 3 говорили, что вскрытие сделают как можно быстрее, а в итоге нас отправляют от Следственного комитета к судмедэкспертам. Я так понимаю, нам просто не хотят отдавать тело, — предполагает Людмила, дочка Геннадия Шутова. — В постановлении на проведение экспертизы четко указано: выдать тело после проведения экспертизы родственникам.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.

— В органы Государственного комитета судебных экспертиз сегодня поступило постановление следователя и тело умершего Шутова для проведения судебно-медицинской экспертизы, — говорит Сергей Титовец, пресс-секретарь центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.

Что же касается выдачи тела Геннадия Шутова родным, этот вопрос в комитете называют «преждевременным».

— Он может быть рассмотрен только после проведения необходимых исследований. В среднем экспертиза проводится от 2 до 4 недель, — комментирует Титовец и отмечает, что тело может находиться у экспертов до тех пор, пока не будут проведены все необходимые исследования.

— Необходимо ли разрешение Следственного комитета, чтобы родные могли забрать тело?

— В статье 29 Закона РБ «О погребении и похоронном деле» содержится, что тело умершего выдается с письменного разрешения органа, назначившего эту экспертизу.

Есть ли это разрешение в данном случае, в комитете не ответили и посоветовали обратиться в Следственный комитет.

— Следственный комитет давал поручение Комитету судебных экспертиз на проведение экспертных исследований по телу погибшего. У нас этих экспертных исследований нет — значит, никакого разрешения на выдачу тела в настоящее время быть не может, — поясняет Сергей Кабакович, официальный представитель СК.

Он уточнил, что тело Геннадия Шутова может находиться у экспертов несколько дней.

Геннадий — третья жертва акций протеста после выборов в Беларуси. Александр Тарайковский погиб 10 августа, его похоронили 15 августа. 11 августа умер Александр Вихор, его провожали в последний путь 16 августа.

Напомним, вчера СК озвучил свою версию гибели Геннадия Шутова. Как утверждают следователи, 11 августа в Бресте двое мужчин «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы били силовиков металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами».

— Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы, — сообщает Следственный комитет.

Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.

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