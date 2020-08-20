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Польский оператор связи Orange снизил цены на звонки в Беларусь

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  • 20.08.2020, 16:22
  • 2,967
Польский оператор связи Orange снизил цены на звонки в Беларусь

Особый тариф будет действовать до 2 сентября.

Польский оператор мобильной связи Orange снизил цены на звонки в Беларусь, сообщила пресс-служба компании.

«В это трудное для Беларуси время мы снижаем стоимость международных звонков из Польши в Беларусь, чтобы облегчить проживающим в Польше белорусам контакт с родными», — говорится в сообщении.

Стоимость звонков составит 1 злотый за минуту. Особый тариф будет действовать до 2 сентября.

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