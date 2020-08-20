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Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали

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  • 20.08.2020, 16:41
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Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали
Юрий Стыльский
Фото: instagram.com/stylskii

Это второе задержание за последние пять дней. 

Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали в Бресте. Об этом сообщил один из очевидцев, пишет tut.by.

Стыльского задержали около 15 часов дня на улице Буденного в Бресте. По словам очевидца, никакого митинга в районе задержания не было, как и людей рядом с музыкантом. По его словам, Юрий живет где-то неподалеку.

Напомним, это второе задержание брестчанина за последние пять дней. До этого его ненадолго задержали после субботнего шествия, где он шел с большим флагом во главе колонны.

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