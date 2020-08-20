Президент Эстонии: Cтраны Балтии едины в вопросе Беларуси 1 20.08.2020, 17:26

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Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд заявила, что Таллинн не признает результаты белорусских выборов.

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд провела встречу с премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу, чтобы обсудить последние события в Беларуси и Эстонии, а также дальнейшую деятельность, пишет postimees.ee.

«Наша цель - дать возможность белорусскому народу самому решать свое будущее. Особенно сегодня уместно вспомнить об этом здесь, в Эстонии », - сказала Президент республики по окончании встречи. «Эстония до сих пор адекватно реагировала на события. Наши взгляды были четкими, твердыми и своевременными. Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому мы их не признаем », - добавила президент Кальюлайд.

По словам главы государства, единство демократий и согласованность реакций также важны для дальнейшего развития. «В этих вопросах страны Балтии едины. Находясь в непосредственной близости от Беларуси, это чрезвычайно важный сигнал для ее жителей. Примечательна и вчерашняя позиция президента Европейского совета Шарля Мишеля. Координация также важна для определения дальнейших шагов Европы, возможных санкций и обеспечения их эффективности », - сказала Глава государства.

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