До +29°С ожидается в Беларуси 21 августа 20.08.2020, 18:03

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман.

До 29 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 21 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной части страны пройдут дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 17-23 градуса тепла, по юго-западу - плюс 24-29.