Еще четверо силовиков уволились со службы 19 20.08.2020, 18:13

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фото: alekgrigori/instagram

Силовики переходят на сторону народа.

Об этом сообщает nn.by.

Из рядов вооруженных сил вышел старший летчик вертолетного отряда Александр Исаченко.

Подал рапорт старший лейтенант юстиции Никита Стороженко, он был сотрудником Следственного комитета. «Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами», — объясняет свое решение следователь.

В звании подполковника уволился Александр Ахремчик, службе в милиции он отдал 14 лет: «Я осознал, что фактически продаю свои моральные принципы», — объясняет он мотивы своего поступка.

После 11 лет службы уволился и Алексей Григорьев.

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