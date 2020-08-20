Еще четверо силовиков уволились со службы

Еще четверо силовиков уволились со службы19
- 20.08.2020, 18:13
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Силовики переходят на сторону народа.
Об этом сообщает nn.by.
Из рядов вооруженных сил вышел старший летчик вертолетного отряда Александр Исаченко.
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Заявление Министра обороны сегодня довели личному составу: "Кто не с нами, тот против нас! Сомневающихся, колеблющихся и предателей в наших рядах быть не должно. Поэтому каждый для себя должен определиться, с кем он сегодня. Если не поддерживешь политику нашего Главнокомандующего и Министра обороны, к исходу дня рапорт на стол. Никого держать в Вооруженных силах не будем!" Честь имею! #армияснародом #беларусь #мыбеларусы #97 #ямы97 #беларусьдержись #белоруссия #беларусь2020 #выборы2020
Подал рапорт старший лейтенант юстиции Никита Стороженко, он был сотрудником Следственного комитета. «Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами», — объясняет свое решение следователь.
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. До сегодняшнего дня я был сотрудником Следственного комитета Республики Беларусь.. В последнее время в мою голову начали закрадываться сомнения:служу ли я народу или нет? Я пришёл к выводу, что нет. Я пытался уволиться ещё до выборов Президента, но получил отказ. Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос:сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста. С Уважением, старший лейтенант юстиции Стороженко Н.И. #милицияснародом #следствиеснародом
В звании подполковника уволился Александр Ахремчик, службе в милиции он отдал 14 лет: «Я осознал, что фактически продаю свои моральные принципы», — объясняет он мотивы своего поступка.
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Обнулился))) 14 лет службы позади. Много это или мало? Наверное, достаточно, чтобы сполна прочувствовать офицерскую жизнь. То, что произошло на этой неделе не оставило равнодушным никого, или, к сожалению, почти никого... Моя совесть не позволяет мне быть в, так называемом строю. Я всегда добросовестно относился к себе, к окружающим и к своей службе. Но настал момент, когда я просто не смогу честно, в первую очередь перед собой, выполнять свою работу. Я осознал, что фактически продаю свои моральные принципы. Хочу сказать спасибо своим сотрудникам. Вашу поддержку и усердие я чувствовал каждый день, когда работал с вами! Никто не унывает и лучшее, конечно, впереди!
После 11 лет службы уволился и Алексей Григорьев.
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Вот и закончились 11 лет моей службы в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.это решение было принято не спонтанно,а взвешено,к этому я шёл год,и наконец могу спокойно вдохнуть грудью воздух гражданки))Очень много знакомых и друзей я приобрёл как в академии так и в полку,спасибо всем кто поддерживал меня все это время)А теперь пора двигаться дальше,к новым свершениям,к новым знаниям,к новым Победам!)