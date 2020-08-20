Профсоюзы Польши и Италии солидарны с мирным протестом в Беларуси 20.08.2020, 18:19

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Федерация металлистов-механиков Италии и профсоюз «Солидарность» Подляшского воеводства выступили с заявлениями.

Федерация металлистов-механиков Италии и профсоюз «Солидарность» Подляшского воеводства Польши выразили солидарность с мирными протестами в Беларуси и осудили применение насилия со стороны властей, пишет praca-by.info.

- ФММИ выражает возмущение, гнев и протест по поводу непропорционального насилия, преследований и арестов в отношении людей, мирно протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, – говорится в заявлении. – За более чем четверть века антидемократического авторитарного правления международное профсоюзное движение стало свидетелем репрессивного правления и экономического спада, сопровождаемого исчезновением политических оппонентов, репрессиями против независимых профсоюзов и их лидеров. Совсем недавно неспособность режима справиться с COVID-19 привела к новому кризису легитимности, что привело к объявлению фальсифицированных результатов после недавних выборов. Лукашенко был объявлен «победителем», несмотря на доказательства того, что выбор большинства был сделан в пользу его полной противоположности. Это стало последней каплей, вызвавшей протесты по всей Беларуси с требованием проведения повторных выборов.

ФММИ выражает солидарность и сочувствие людям, гражданскому обществу и профсоюзам Беларусь и “призывает правительство Беларуси немедленно прекратить насилие, преследования и аресты, а также освободить всех арестованных и задержанных профсоюзных лидеров, активистов и представителей гражданского общества. Правительство Беларуси должно вступить в конструктивный диалог с представителями гражданского общества и провести точные и прозрачные выборы со свободным доступом для независимых наблюдателей и журналистов.

Профсоюз “Солидарность” Подляшского воеводства Польши настоятельно требует освобождения всех арестованных, прекращения репрессий и насилия в отношении граждан Беларуси.

Президиум Подляшского регионального правления профсоюза «Солидарность» поддерживает действия властей Польши в отношении событий в Беларуси.

- Мы обращаемся ко всем польским, европейским и глобальным общественным, профессиональным и политическим организациям с призывом занять позиции, которые решительно осуждают поведение белорусских властей и выражают свое одобрение и поддержку гражданам Беларуси, в которых они очень нуждаются сегодня. Мы полагаем, что сильное международное давление приведет к началу диалога между нынешними белорусскими властями и обществом и позволит выработать удовлетворительные решения, которые позволят Беларуси присоединиться к семье демократических государств, – говорится в заявлении.

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