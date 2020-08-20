«С учениками читали «Архипелаг ГУЛаг» и книги о гестапо, а потом увидели людей после Окрестина» 4 20.08.2020, 18:26

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Педагоги СШ №27 в Бобруйске требуют отставки Лукашенко.

Заявление о начале бессрочной забастовки педагоги бобруйской школы №27 подписали в понедельник, 17 августа, пишет kp.by.

Под заявлением с требованиями отставки Лукашенко, совета министров, совета республики и «палаты представителей», признания результатов выборов 9 августа недействительными и освобождения всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам, подписались 18 человек.

Таким был первоначальный текст заявления педагогов. Потом они передумали бастовать, но коллективные требования предполагают разослать по инстанциям. Фото: социальные сети.

«Считаем невозможным работать в условиях, когда нарушаются права и свободы граждан, когда на государственном уровне поддерживается террор против мирного населения», - говорилось в заявлении.

- Мы вышли из отпусков на работу, когда начали публиковать видео, как люди выходят с Окрестина. Учителя были возмущены до глубины души, - рассказывает преподаватель русского языка и литературы Ольга Лукашевич. - В 11 классе мы изучаем «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, мы читали «Архипелаг ГУЛаг» как дополнительное чтение, мы читали все. И литературу о войне изучаем на уроках, аналогии сразу были понятны. Так с людьми не обращаются, это методы гестапо! Поэтому решили, что мы должны что-то сделать, как-то противостоять этому насилию, выразить свое мнение.

Сейчас педагоги собирают подписи под обращением, которое намерены разослать по инстанциям. Требования в нем практически те же, что были в заявлении о забастовке. Вот текст обращения:

«Мы, нижеподписавшиеся учителя средней школы №27, возмущены насилием и беззаконием, которые творятся в нашей стране. Мы выступаем против лжи и лицемерия властей.

Считаем, что педагоги не имеют права молчать в такое тяжелое для страны время. Поэтому требуем:

- незамедлительной отставки бывшего «президента» Лукашенко А. Г., главы и членов ЦИК;

- признания результатов выборов 09.08.2020 недействительными ввиду фальсификаций;

- немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам».

Новый вариант обращения подписали 15 педагогов, еще пятеро готовы его подписать, рассказала Ольга Лукашевич.

Всего в бобруйской СШ №27 работают 80 педагогов. Во время выборов здесь был всего один избирательный участок. Никто из тех, кто подписал обращение, в работе избирательной комиссии участия не принимал.

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