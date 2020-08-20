Знаменитая белорусская баскетболистка: Никогда в жизни я так не гордилось тем, что белоруска! 1 20.08.2020, 18:32

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Елена Левченко

Елена Левченко — о ситуации в стране.

Известная белорусская баскетболистка поделилилась c «Прессболом» мнением о ситуации в стране.

- Вас удивляет, что подавляющее большинство белорусских спортсменов не высказывается о ситуации в стране?

- Каждый должен сам для себя решить, что ему делать. Я хочу, чтобы больше спортсменов выражало свое мнение, которое может быть разным. Кому-то нравится колбаса, а кому-то рыба. У каждого человека есть свое мнение, своя совесть, и он должен на эти вещи опираться. Ведь мы стремимся к той Беларуси, где каждый может свободно высказываться, как и положено по Конституции. Не испытывать угнетение и страх. Но эти чувства угнетения и страха нам привиты с рождения. Мы живем с ними, они часть нас. Наверное, если бы проводились международные соревнования по этому виду "спорта", то белорусы завоевывали бы медали.

- Вспоминается июньский спич председателя БФБ Максима Рыженкова, который недвусмысленно дал понять, кого стоит поддерживать на выборах. И конкретная его фраза: "Некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал подумать, прежде чем показушно и безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания".

- Прекрасно помню эти слова. "Бывшим" — это, наверное, мне адресовано? Я ведь не в национальной сборной. Мог бы и фамилию назвать. Но, во-первых, о завершении карьеры я не заявляла. Не понимаю, почему он меня увел на какую-то пенсию. Во-вторых, показушно мне ничего делать не надо. Я высказала свою гражданскую позицию. Позицию человека, личности, женщины, и потом уже спортсмена. По Конституции каждому гражданину Беларуси разрешается иметь свое мнение. В моем высказывании не было оскорбления или осуждения.

Всем четко понятно, в какую сторону были направлены его слова. Как это назвать? Какое-то моральное ущемление. Грубо говоря, стремление заткнуть рот. Что касается меня, то я прекрасно понимаю, что происходит. Читаю различную прессу, смотрю телевидение. Могу различить черное от белого. Да, я не политик, хотя в американском университете немножечко изучала политологию. Я за свободные выборы. Дайте эту возможность, которую заслуживает народ!

Максим Владимирович, я не буду и не хочу называть вас неопределенным именем, как это сделали вы в отношении меня. Обращаюсь к вам лично. Вы сказали, что я высказываюсь о вещах, далеких от моего понимания, хотя я выразила только свою гражданскую позицию. Не хочу сравнивать наше понимание и знание в развитии баскетбола — уверена, оно будет разным. Хочу сказать одно. Будьте добры и уважительно относитесь ко всем тем, кто сделал вклад и помог поднять белорусский баскетбол на 11-е место в мировом рейтинге, чем вы в последнее время так гордитесь.

- Эти слова Рыженкова я расцениваю как давление на спортсменов. Разве они могут безболезненно высказывать альтернативное начальству мнение?

- Хочется, чтобы спортсмена, который свободно выразил свою мысль, не попрекали ставкой. Чтобы ему не говорили: "Ты что, не помнишь про ставку?", "Хочешь, чтобы тебя убрали со ставки?" Складывается ощущение, что нам эту ставку дают ни за что, будто мы ничего для страны не делаем, а делает только страна для нас. Но мы выкладываемся на соревнованиях, отдаем все силы, многим жертвуем. Не говоря уже о травмах и том, что произойдет после спорта. Иногда этой ставки не хватает даже на лекарства. А когда ставка заканчивается, мы становимся ненужными государству, за которое выступали. Так почему нас угнетают этой ставкой? Почему нам прививают чувство вины? Мы заслуживаем большего уважения! Мы имеем право свободно высказывать свое мнение.

фото: kanaplevleydik.com

- Ожидали, что так много людей хочет перемен?

Да, ведь ты ходишь в магазин, спортивный зал, кино — и слышишь мнение обычных людей. Понимаешь, какое настроение в обществе. Люди ездят в другие страны — и видят, как живут там. Знают, что, оказывается, можно свободно выражать свое мнение и не слышать в ответ "показушно и безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания". Я непрерывно нахожусь в Беларуси с весны и все время чувствую, что очень многие боятся свободно выражаться. Это тот самый страх, который нам прививали с детства. Многие спортсмены — обычные люди, которые тоже боятся высказать свое мнение. Но в какой стране мы хотим, чтобы росли наши дети, внуки, правнуки? Мы не должны бояться того, что нам разрешено по Конституции.

- О страхе. Вам понятны лозунги "Мы за мир!", "Не дадим развалить страну!", "Беларусь не отдадим!" и подобные?

- Не знаю, как их понимать. Мне непонятен позыв про "не отдадим". Беларусь что, кто-то купил? Ее никто ни у кого не забирает. По Конституции наша страна принадлежит народу. Она наша! Мы все хотим жить в свободной стране, где можно выражать мнение, где нет угнетения и прочих вещей.

Очень тяжело понимать людей, которые пишут фразу "я за мир" или "мы за мир". До 9-го августа эти люди не высказывались, а сейчас высказываются. Пускай, каждый имеет на это право. Но ведь мир бывает разный. Пускай каждый для себя определит, каким он хочет этот мир. Они за мир, который в Северной Корее? Там ведь нет войны, там мир. Или за тот мир, где не нарушаются права человека? Где есть свобода слова, мышление? Где нет вранья, избиения ваших детей, насилия, психологического давления, манипуляций, страха?

Людей ведь бросали в автозаки и до 9-го августа. Избивали их, морально давили. Но тогда о мире почему-то никто не говорил. Каждый из нас должен быть честным хотя бы перед собой. Спросить у себя: какой мир я хочу?

фото с сайта: pressball.by

- Какова история вашей политизированности? Вы прежде участвовали в выборах?

- Прежде — нет. Обычно во время выборов я находилась не в Беларуси. В этом году проголосовала впервые. Думаю, многие вам ответят, что раньше не ходили на избирательные участки, а сейчас пошли. Настолько людям важно будущее страны.

- Вас удивили результаты выборов?

- Да, конечно. Опять же, в общении с разными людьми я понимала, за кого будет голосовать большинство. И мне тяжело поверить, что большинство — это десять процентов. Сложилось впечатление, что мое мнение просто не засчитали. Что мне и людям плюнули в лицо. Очень обидно, что мое мнение и мой поход на выборы ничего не значили. Как это можно нормально воспринимать?

Ну а когда люди вышли на мирную акцию выразить свое несогласие с официальными результатами, их начали задерживать, избивать. Ты просишь: услышьте мой голос, я здесь, нас много! Но тебя не хотят слышать. Хотят арестовать, закинуть в автозак. По нарастающей применяют силу. Есть рана, но ее не лечат, а давят сильнее, чтобы она больше кровоточила.

- Откуда такая агрессия? Люди не громят витрины и снимают обувь перед тем, как встать на скамейку.

- Я восхищаюсь нашей нацией. Тем, насколько мы интеллигентные, спокойные. Давят-давят на рану, а происходит вот это. Но я смотрю на вещи адекватно и понимаю, что если человека все время бить и захватывать, то ответ обязательно последует.

- Вы могли когда-нибудь представить, что в Беларуси будет твориться такое зверство, какое позволяли себе силовики во время акций протеста?

- Я до сих пор в шоке! Побывав на Окрестина, поговорив с людьми... В центре Европы в ХХI веке происходит такое, от чего страну освобождали деды и прадеды. Уверена, многие белорусы не могут поверить в это. И не только белорусы — мне пишут в социальных сетях люди из разных стран, все они в шоке.

- Расскажите про Окрестина. Эмоционально непросто было там находиться?

- Я пошла туда в понедельник. Мне хотелось пообщаться с людьми, увидеть все своими глазами. Там были пострадавшие, родители тех, кого уже освободили, волонтеры. Находиться там тяжело. Не уверена, что смогу передать то состояние, в котором я там пребывала. В каком-то шоково-опустошенном, эмоционально-истощенном.

- Что вас больше всего потрясло?

- Меня скололо в груди, когда девушки выходили без нижнего белья. Был верх, но внизу — ничего. Как такое вообще возможно? О чем тут говорить? Мне больно слышать, больно за этих людей! Я мысленно и эмоционально с ними. Дай бог им восстановления и здоровья, сил.

- Многие после увиденного плохо спят. А вы?

- Когда эмоционально возбужден, переживаешь, то какой может быть отдых? Спишь, но сердце болит за людей.

фото с сайта: pressball.by

- Огромное количество людей задержано. Ваши знакомые среди них есть?

- Прям близких — нет, слава богу. Но с дальними знакомыми были истории.

- Вы участвовали в воскресном марше свободы. Какие впечатления?

- Я отыграла на двух Олимпиадах, чемпионатах мира, в финале женского НБА. Это было круто. Поиграла в разных странах и выиграла много чемпионств. Это были незабываемые эмоции. Особенно первая Олимпиада, когда я шла в составе национальной команды на церемонии открытия. Но то, что я испытала в воскресенье... Эти эмоции ни с чем не сравнить. Никогда в жизни я так не гордилось тем, что белоруска! Я чувствовала и видела целостность, силу, мощь, грациозность, культуру, красоту...

- У вас есть бело-красно-белый флаг?

- Нет.

- Как думаете, что будет дальше в нашей стране?

- Не знаю. Я не политик, чтобы рассуждать об этом. Самое важное — происходящее здесь и сейчас. Живите сегодняшним днем!

- Некоторые белорусские спортсмены отказались выступать за национальные сборные, пока страной руководит Лукашенко. Поддерживаете?

- Это право каждого. Спортсмены в состоянии сами решать, что им делать. У них должно быть свое видение. Стас Драгун сказал, что продолжит выступать за сборную Беларуси и попросил Россию не вмешиваться. У кого-то другое видение. Нужно следовать зову души.

- Про открытое письмо, которое подписали вы, я и еще сотни человек. Все получится?

- Меня радует, что люди небезразличны к тому, что происходит. Даже в самые темные ночи сияют самые яркие звезды.

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