Стачком «Гродно Азота» рассказал, как будут останавливать предприятие 2 20.08.2020, 18:49

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Фото: tut.by

«Гродно Азот» - одно из крупнейших химических предприятий Беларуси.

«Остановка такого предприятия, как „Азот“ не происходит по щелчку. Останавливать будем как надо», — рассказал hrodna.life представитель одного из цеховых стачкомов Вадим Венский. 19 августа рабочие и администрация пришли к соглашению — завод остановят, если забастовку поддержат 2/3 работающих. Сейчас заводчане собирают данные по цехам и службам.

«Когда руководство говорит, „вы завод взорвете“, обидно становится, что они совсем не знают рабочих, не верят в своих людей», — говорит Вадим Венский.

«Нам говорят, что цеха нельзя останавливать, что это непрерывное производство. Но любое оборудование когда-нибудь заканчивает работу. Есть остановки на ремонт, обслуживание или демонтаж. Технологи, инженеры и рабочие знают, как это сделать безопасно. У нас есть схемы аварийного и планового вывода оборудования из эксплуатации», — говорит член стачкома.

Оборудование на Азоте работает непрерывно. По данным ОВОС на строительство нового азотного комплекса, цеха аммиака рассчитаны на 350 дней эксплуатации в год. Остальные дни отводятся для технического обслуживания и плановых ремонтов.

Еще 18 августа стачком и рабочие обсуждали различные варианты протеста, не связанные с остановкой производства. Это вывод оборудования в ремонт, отказ от уплаты налогов или взносов в фонд социальной защиты, остановка транспортного цеха и прекращение отгрузки готовой продукции. Многие сотрудники вышли из официального профсоюза. Группа независимой профсоюзной организации с началом протестов выроста с 22 человек до 200.

«Про забастовку сейчас все говорят. Часть людей готовы идти до конца, другие сомневаются. Есть те, кто выступает против. Люди имеют право на разные мнения и это право нужно уважать. Руководство то пугает нас конкуренцией и санкциями за срыв поставок, то давит на жалость, что весь завод останется без зарплаты. Но мы сейчас в такой ситуации, что ничего не остается, кроме забастовки. Нам говорят, «три дня уже милиции на улицах не было, чего вы еще хотите? А мы хотим полной отставки Лукашенко».

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