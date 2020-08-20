Уходя, он громко хлопнет дверью? 4 Владимир Халип

20.08.2020, 18:53

4,910

Владимир Халип

Никакие примочки этому режиму не помогут.

Ошеломительное поражение на выборах грозило потерей Дроздов. И прочие атрибуты привычного статуса могли улетучиться мгновенно. Центризбирком, преданный персонально, поспешил составить утешительную сводку. Придуманный наскоро трюк особой изобретательностью не отличался. Побежденного провозгласили победителем. Вариант как будто беспроигрышный. Но тут ненавистный интернет сыграл свою злу роль. О полном разгроме на поле битвы за электорат стало известно всем.

Катастрофа уже казалась неизбежной. А в запасе - только два возможных варианта. Признать поражение. Или попытаться взять реванш. Лузер с двадцатишестилетним стажем выбрал последнее. Атаку ускользающего шестого срока решено было начать с той же исходной позиции, с которой вожделенная власть взята была в 2010 году. Этот исторический прорыв решить мог все проблемы.

И вот снова все как тогда. Разве что снега нет на площади Независимости. А еще досадно было, что тонтон-макутов ни в каком качестве использовать нельзя – успели уже отличиться в первые три ночи после выборов. Повторное их появление могло вызвать в стране такой сейсмический сдвиг, что о стабильности могучей вертикали пришлось бы надолго забыть. Так что рассчитывать приходится только на собственную изворотливость. И вообще прорыв к новой каденции придется проводить самому. Недавние сподвижники уже учуяли неладное. И спешат покинуть тонущее судно.

А потому в минувшее воскресенье бесчисленные колонны автобусов начали со всех концов страны свозить к Дому правительства подневольных бюджетников и неукротимых энтузиастов из БРСМ. По площади бесцельно бродили попавшие в строгие административные списки. Передовые позиции у памятника вождю мирового пролетариата уже заняла бойкая группа клакеров. Прибывали новые будто бы сторонники фокуса с подсчетом голосов. Атмосфера накалялась. В воздухе явно ощущалось приближение чего-то судьбоносного и неизбежного.

И вот он появился. Как-то вдруг, внезапно. Цепким взглядом окинул площадь – не мало ли красно-зеленых флагов и плакатов? Прикинул вроде бы, сколько тут собралось тех, кто сейчас будет объявлен народом. Но как же их сосчитать, в этих красно-зеленых складках? Наобум провозгласил, будто тут все десять тысяч. И взревел, пытаясь докричаться до самых далеких. Однако спохватился и почти робко пролепетал: «Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили!» И добавил уже смущенно: «Хотя не без этого». А потом взревел, обращаясь к воображаемым массам: «Вы хотите реформ?» «Нет!» - дружно откликнулись несколько особо преданных и почему-то разрозненных голосов.

Но к чему все эти ужимки перед решительным броском? Идущему на прорыв надо быть крутым и до крайности свирепым. А потому он решительно вскинул руку, повторяя известный жест давно забытого выскочки. Мир, возникающий в его истеричной речи, был кошмарен. Все вокруг враги. И нет ни у кого иных забот, как только завидовать этой счастливой стране с ее бессменным руководством и придумывать всевозможные козни. А спасти ситуацию просто: надо только приписать проигравшему те восемьдесят с чем-то процентов, которые огласил все тот же избирком.

Для того и придумана эта скороспелая массовка на площади. А где-то уже начинался назначенный на тот же день Марш свободы. Устроители будто бы случайной встречи электората с его высоким руководством учли и этот момент. Двинется горстка оппозиционеров в центр, а там уже несметные толпы в красно-зеленых тонах. Режимное телевидение подсуетится, снимет и покажет миру две картинки. Вот горстка тех, кто протестует. А это тот народ, который всегда с властью.

Однако все пошло не по плану. Пока в тени памятника вождю пролетариата бесновался эрзац-диктатор, по всему городу уже двинулись колонны под бело-красно-белыми стягами. На площадь они выйдут потом. А пока местом сбора определен был известный перекресток на проспекте Победителей. Там собралось в тот день несколько сот тысяч граждан.

Новости из Беларуси идут по всем телеканалам. Мир заново открывает для себя страну. Политики и журналисты на все лады повторяют фразу: «Беларусь проснулась». Но кто же тут так беспробудно спал?

Какую страну ни накрывал хотя бы однажды морок отчаяния и растерянности. Но рано или поздно и там вырастало поколение Свободы. Когда казалось, что даже самым обычным людям уже страх неведом. И тогда из тени, из беспросветности, являлась миру совсем другая страна. Такое случилось и с нами сегодня. Историки и политологи еще долго будут исследовать этот феномен: молчаливые и безропотные вдруг поднялись и стали стеной перед озлобленной, до зубов вооруженной диктатурой.

Только ничто не происходит вдруг. А тем более внезапное пробуждение народа. Сколько людей изо дня в день бросало вызов этому непробиваемому режиму. Потом, схваченные охраной, они проходили все круги ада. Сидели в тюрьмах. Исчезали бесследно. Но не было жертв напрасных. Сегодня уже бесконечные колонны с самым красивым бело-красно-белым стягом идут по проспекту к главной площади столицы. И ни один верзила в черном не смеет их тронуть. Но ведь именно так шли люди тем же маршрутом в тот декабрьский вечер 2010 года, когда тоже могла бы решиться судьба страны.

Николай Статкевич обратился тогда к протестующим: «Звоните друзьям и знакомым, всех зовите на Площу!» Тех, кого мы тогда ждали, пришли. Десять лет спустя. А тогда многие из них еще только учились в школе. Однако время всегда было с нами заодно.

Многим еще кажется, что все тут зыбко и неопределенно. А уходящий диктатор злобен и изворотлив. Не предпримет ли он новую попытку реванша, уже с помощью совсем иных сподвижников? Соблазн велик. Даже в самой безнадежной ситуации один из самых одиозных отморозков Европы обещал: уходя, я громко хлопну дверью. Конечно, сравнивать его со здешним неудачником просто некорректно. Однако и в его окружении в звероподобных маргиналах недостатка нет. Так что внезапный всплеск коллективного идиотизма не стоит исключать.

И все-таки события развиваются не по сценарию властей. Похоже, никакие примочки этому режиму не помогут. Он еще пытается привлечь на свою сторону рабочих. С вертолета – на завод. По дорогам передвигаться даже с охраной страшно. Закончив до крайности неудачное общение с рабочими МКТЗ, выпалил озлобленно: «Я сказал все. Можете кричать «уходи!» И тогда только понял, какую допустил ошибку. Будто обвалом всколыхнулось эхо.

И вся страна выдохнула разом: «Уходи!»

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».