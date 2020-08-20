Вместо освобождения на Павла Северинца заведено уголовное дело 5 20.08.2020, 18:57

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ФОТО: SVABODA.ORG

Лидер оппозиции уже отсидел 75 суток административного ареста на Окрестина.

На сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца заведено уголовное дело по ст. 108 УПК.

21 августа политик должен был выйти на свободу после 75 суток ареста. Об этом сообщила мать и жена политика.

Сейчас Павел находится в тюрьме на Окрестина.

Что карательная система попробует приписать Павлу, который вот уже несколько месяцев безвылазно отбывает сутки, неясно.

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