«Хочется воспитывать детей в свободной, новой стране» 1 20.08.2020, 19:01

фото: bobr.by

Бобруйчане рассказали, почему выходят на мирные акции протеста.

Bobr.by пообщался с несколькими бобруйчанами, которые пришли сегодня на мирный митинг. Журналистов интересовало, почему они приходят на акции, а также, что бобруйчане думают о будущем нашей страны?

и Александр:

- Пришли, чтобы добиться смены власти и того, что происходит в стране. Этого беззакония, садизма.

Евгений: Хочется воспитывать детей в свободной, новой стране. Я как раз этого момента и жду. После перемен займусь этим вопросом.

Александр: А я уже дождался. Поэтому нужно точно что-то менять.

Евгений: Надоело жить в страхе столько лет. Знаю многих людей, которые уехали работать в Польшу и Латвию, у них здесь остались дети, их нужно кормить. Чтобы у нас содержать семью, нужно по году дома отсутствовать.

Александр: Я езжу точно так же в Европу, а моя семья здесь... Потому что у нас всё «стабильно» в стране с 1994 года.

фото: bobr.by

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