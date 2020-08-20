Лукашенко уготовано место в аду 1 Михаил Козырев

20.08.2020, 19:15

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Фото: Яромир Романов / Znak.com

Черти примут в свои объятья сумасшедшего диктатора.

Ни о чем невозможно думать или говорить сегодня, кроме Беларуси. Ленты социальных сетей все время подсовывают чьи-то фотографии с морей и озер — и на них невозможно спокойно смотреть, пока в соседней стране происходит такое. Фотографии людей, подвергшихся избиениям и пыткам, врезаются в память и стоят перед глазами в темноте по ночам.

Потрясающую обложку сделала в эти дни «Новая Газета».

Это гематома от удара ОМОНовца на коже жертвы в виде очертаний Беларуси на карте. Автор подписался так: «Юрий Ледян, графический дизайнер с высшим образованием. Гражданин Республики Беларусь: не овца, не быдло, не народец».

Это, кстати, знаковые слова. Так Лукашенко называл белорусов в разные годы. В 2013-м сказал: «Народец побежал в обменники», только что констатировал, что «управляют из-за границы нашими овцами»; людей, выходящих на мирный протест, он называет наркоманами, пьяницами и урками, а 18 августа дал оценку тем, кто вошел в Координационный совет, назвав их «бывшими прикорытниками и откровенно отвязанными нацистами». Классическое создание образа врага. Есть ощущение, что его политическим консультантом работает местный белорусский Йозеф Геббельс.

Радует, как на это реагирует народ. Как всегда бывает в критические минуты, помогает смех. Многолетнее проверенное средство, снимающее стресс.

Вот какие прозвища придумывают белорусы для Лукашенко:

Лукаддафи,

Тракториссимус,

Гитлеренко или Агрофюрер,

Лукажопый,

Лукабе,

Бульбазавр,

Лукачет,

Картофельный пюрер,

Лукашеску.

Параллели между свергнутым в Румынии в 1989 году диктатором Николае Чаушеску напрашиваются сами собой. Достаточно сравнить, как толпа прерывает речь Генерального секретаря Румынской Коммунистической Партии в 1989 году и какой была реакцияЛукашенко на его выступлении на Минском заводе колесных тягачей насколько дней назад.

История Чаушеску и его супруги трагична и показательна. После этих событий на площади, когда толпа начала кричать «Долой!» и «Крыса!» и прогремел взрыв петарды, диктатор ушел с балкона, вскоре в городе началась стрельба, и на площадь были введены танки. Проведя ночь во дворце, Чаушеску на следующий день бежал вместе с женой на вертолете с крыши здания, но вскоре новый министр обороны Румынии закрыл воздушное пространство страны и объявил, что собирается сбить вертолет. Пилот произвел посадку около городка Тырговиште и перешел на сторону повстанцев. Чаушеску попытался продолжить путь на машине, но был задержан армией в этом городе. Последующие двое суток супруги провели в камере отделения военной полиции и в бронетранспортере. Заседание военного трибунала было коротким и безжалостным. Чаушеску обвинили в разрушении национальной экономики и государственных институтов, вооруженном выступлении против народа и в геноциде. Супругов расстреляли около стены солдатской уборной на территории военной части. Перед расстрелом Николае Чаушеску пел «Интернационал».

Это жуткая история. Никому не желаешь во время таких событий в стране представать перед военным трибуналом. Но так бывает с людьми, сошедшими с ума от многолетней безграничной власти. Это самый сильный наркотик — по сравнению с властью алкоголь или героин — это просто детские игрушки.

Правитель соседней страны так подсел на этот наркотик, что во время шквала свидетельств о насилии в тюрьмах и СИЗО решил наградить сотню карателей за отличную службу. Главный вопрос, который решает сейчас Беларусь: можно ли изменить судьбу страны, не нарушая правил, которые власть не соблюдает?

Посмотрите несколько талантливых образов, которые появились в эти дни и продолжают появляться:

Наполняет сердце радостью и песня, ставшая гимном нынешних протестов в Беларуси — «Перемен» Виктора Цоя.

Диджеев, включивших этот трек на городском празднике, задержали, но выпустили, и они живы и здоровы. Власти так испугались, что даже заменили в день памяти 15 августа все программы, посвященные Цою.

Это сетка белорусского государственного канала ОНТ (как российский «Первый канал»).

Но эту песню не задушишь и не убьешь. В эти дни она звучит везде – на улицах и площадях. Появилось огромное количество каверов.

А Алесь Чумаков даже исполнил кавер на белорусских гуслях в эфире Дождя.

Белорусские марши протеста подарили самый крутой кавер на песню «Перемен» — это многим ранее неизвестные волынщики из Минска, которые исполнили песню на одном из митингов.

Как бы ни сложилась судьба Александра Лукашенко здесь на земле, в одном можно быть уверенными: на том свете ему уготовано место в аду. Это будет котел с жарким пламенем и черти, которые рано или поздно примут в свои объятья сумасшедшего диктатора, постараются сделать так, чтоб он испытал на себе все то, что испытали все белорусские задержанные и заключенные, униженные и оскорбленные за все годы его правления и особенно за эти дни.

Михаил Козырев, «Дождь»

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