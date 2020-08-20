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Жители Жлобина отказываются работать в школах, где были сфальсифицированы выборы

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  • 20.08.2020, 19:19
  • 11,082
Жители Жлобина отказываются работать в школах, где были сфальсифицированы выборы
Фото: tut.by

Они расторгают трудовые договора.

Жлобинцы отказываются оказывать услуги школам, в которых зафиксированы фальсификации во время выборов, передает «Радыё Рацыя». Валерий Ткачев написал заявление директору школы №12 с просьбой расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.

Житель Жлобина в своем заявлении подчеркивает, что не может работать с людьми, которые нарушают закон о выборах и человеческую мораль.

- У меня четкая гражданская позиция по выборам. На участке в этой школе нарушения были конкретными. То, что я написал в заявлении, - это факт, установленный наблюдателями, которые стремились присутствовать на избирательном участке. Их не допустили ни к подсчету голосов, ни к наблюдению в самом помещении для голосования.

Такое же заявление директору школы номер 12 написал житель Жлобина Юрий Елисеенко.

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