Жители Жлобина отказываются работать в школах, где были сфальсифицированы выборы

Жители Жлобина отказываются работать в школах, где были сфальсифицированы выборы11
- 20.08.2020, 19:19
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Они расторгают трудовые договора.
Жлобинцы отказываются оказывать услуги школам, в которых зафиксированы фальсификации во время выборов, передает «Радыё Рацыя». Валерий Ткачев написал заявление директору школы №12 с просьбой расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.
Житель Жлобина в своем заявлении подчеркивает, что не может работать с людьми, которые нарушают закон о выборах и человеческую мораль.
- У меня четкая гражданская позиция по выборам. На участке в этой школе нарушения были конкретными. То, что я написал в заявлении, - это факт, установленный наблюдателями, которые стремились присутствовать на избирательном участке. Их не допустили ни к подсчету голосов, ни к наблюдению в самом помещении для голосования.
Такое же заявление директору школы номер 12 написал житель Жлобина Юрий Елисеенко.