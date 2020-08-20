«Верым! Можам! Пераможам!» (Онлайн)11
- 20.08.2020, 19:27
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20 тысяч человек на площади Независимости в Минске.
В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.
Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.
В 19.00 минчане вышли на площадь Независимости, а жители других городов - на центральные площади своих населенных пунктов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн нового протестного вечера белорусской революции.
21:45 Марш с фонариками в Лиде: сказочная атмосфера!
21:33 Тысячи человек поют на Площади «Тры чарапахi». Прекрасный вечер!
21:30 Люди поют «Разбуры турмы муры» под скрипку на площади Независимости.
21:28 Люди поют «Перемен!» на площади Независимости: мощное видео.
21:22 Еще одно потрясающее видео Площади Независимости сегодня вечером.
21:20 В Осиповичах тоже сегодня вышло очень много людей. Даже скорая поддержала протестующих!
21:19 Лица сегодняшнего протеста в Минске.
21:07 А вот еще лозунги, звучащие сегодня на Площади.
21:05 Люди на площади Независимости скандируют «Каждый день!».
21:03 Классный вечер сегодня в Минске. Уже потемнело, а людей на площади Независимости море!
21:01 Люди на площади Независимости в Минске скандируют: "Уходи!". Это сейчас - главное требование практически всех белорусов.
21:00 Площадь Независимости в Минске этим вечером в фоторепортаже Дарьи Бурякиной.
20:54 Минск сегодня невероятен!
20:50 «Верым! Можам! Пераможам!»: нереальная атмосфра на Площади!
20:43 На площади Независимости выступала совсем юная девушка, сказала, что на выходных в Минске выйдет миллион. После ее речи тысячи человек кричали «Миллион! Миллион!».
20:40 Настоящий праздник свободных людей! Сказочная атмосфера!
20:37 На площади Независимости люди зажгли огоньки на смартфонах.
20:35 Людей на площади Независимости становится все больше. Они планируют собираться здесь каждый день. Главная цель - отставка Лукашенко.
20:29 Тысячи людей на площади Независимости скандируют «Уходи!».
20:27 Тысячи людей на площади Независимости скандируют «МАЗ»!
20:26 Новый лозунг от участников митинга на площади Независимости в Минске: Победа - наша, убирайся, Саша!
20:25 Люди дружно вышли на площадь в Новогрудке!
20:24 Массовое шествие проходит и в Лиде.
20:23 Люди идут маршем по центру Витебска.
20:22 На площади Независимости в Минске - уже более 10 тысяч человек. Звучат лозунги "Уходи", "Баста", "Каждый день".
20:21 В Гродно люди снова массово вышли на площадь. Любимый город короля Стефана Батория опять удивляет.
20:19 "Фашисты так не поступали. Моли бога, чтобы парень выжил!" - обратился житель Минска к Саше-таракану. Участник акции на площади Независимости со слезами на глазах рассказывает о пытках в отношении мирных демонстрантов, задержанных 10 августа в столице.
20:11 В Минске на площади Независимости - сплошной позитив! Вот они, настоящие эмоции!
20:10 Ещё немного фотографий с площади Независимости.
20:09 Возле метро Могилёвская выстроилась огромная цепь из людей!
20:08 А так сейчас выглядят Боровляны, Минский район.
20:07 Многолюдная акция проходит в Пружанах.
20:06 Минчане вышли не только в центре, но и в спальных районах. Это - станция метро "Могилевская".
20:05 В Калинковичах сегодня настоящий праздник!
20:04 Брест держит позиции, как и всегда. Молодцы!
20:03 Люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь вдоль дороги в Столбцах.
20:01 Еще фото с площади Независимости в Минске. Настроение людей - на подъеме!
19:58 Площадь Независимости в Минске прямо сейчас.
19:56 На площади Независимости люди исполняют хиты Лявона Вольского. Потрясающая атмосфера!
19:55 Жители Речицы вышли в центр города с огромным бело-красно-белым флагом.
19:54 В Бресте собралось более тысячи человек. Дети пишут мелом на асфальте «Мы не народзец».
19:53 В Кобрине протестующие вызвали на ковер представителей власти.
19:51 На площади Независимости собралось уже около 10 тысяч человек.
19:49 Стачком «Гродно Азота» на митинге рассказал, как будут останавливать предприятие.
19:48 Боровляны. Люди скандируют: «Лукашенко, уходи!».
19:44 Очень много людей вышло в Гродно.
19:43 Невероятная атмосфера свободы и единства на площади Независимости в Минске!
19:39 В Гродно на площади Ленина сейчас более тысячи протестующих.
19:37 В Радошковичах люди вышли с плакатами «Не забудем, не простим!».
19:31 На площади Независимости - флаги с логотипом Минского тракторного завода. Участники акции скандируют "МТЗ! МТЗ!" и приветствуют рабочих.
19:30 Участник митинга на площади Независимости сравнил лукашенковское "правительство" с ГКЧП и напомнил, чем закончилась попытка незаконно удержать власть для советских путчистов.
19:28 Участники митинга сначала собрались у Красного костела, так как у памятника Ленину проходил малочисленный митинг сторонников таракана. Увидев, что наших намного больше, часть согнанных бюджетников присоединилась к протестующим, а часть сбежала с площади.
19:25 Людей на митинге в Боровлянах становится все больше. Протестующие рассержены.
19:20 Люди на площади Независимости скандируют «Баста!».
19:15 На площади Независимости - уже несколько тысяч человек. Люди скандируют "Забастовка".
19:10 Массовый митинг жителей Минского района проходит в Боровлянах.
19:04 Начался митинг на площади Независимости в Минске.