Как ретировались с площади Независимости «сторонники» Таракана 13 20.08.2020, 19:48

30,555

Наше большинство побеждает!

Участники митинга сначала собрались у Красного костела, так как у памятника Ленину проходил малочисленный митинг сторонников таракана. Увидев, что наших намного больше, часть согнанных бюджетников присоединилась к протестующим, а часть сбежала с площади, пишет телеграм-канал «Баста!».

Сейчас митинг в поддержку бастующих рабочих проходит на традиционном месте - у памятника Ленину, напротив дома правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.