Как ретировались с площади Независимости «сторонники» Таракана

Как ретировались с площади Независимости «сторонники» Таракана13
- 20.08.2020, 19:48
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Наше большинство побеждает!
Участники митинга сначала собрались у Красного костела, так как у памятника Ленину проходил малочисленный митинг сторонников таракана. Увидев, что наших намного больше, часть согнанных бюджетников присоединилась к протестующим, а часть сбежала с площади, пишет телеграм-канал «Баста!».
Сейчас митинг в поддержку бастующих рабочих проходит на традиционном месте - у памятника Ленину, напротив дома правительства.