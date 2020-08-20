Витебчане — учителям: Сейчас в вашей жизни важнейшая работа над ошибками 7 20.08.2020, 20:09

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Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Жители Витебска принесли медали к школе, где 9 августа был жесткий «хапун».

Выпускники СШ № 45 в Витебске 20 августа принесли к ее забору свои медали и грамоты, пишет tut.by. Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, сюда приехал ОМОН — и жестко разогнал горожан, пришедших узнать итоги голосования на участках в этой школе.

Возле СШ № 45 собралось около 20 человек. Это были не только бывшие выпускники, но и независимые наблюдатели, неравнодушные горожане.

Люди вспоминали, как вечером 9 августа, когда наблюдатели и жители микрорайона ждали, пока вывесят итоговые протоколы голосования, на них вызвали ОМОН. Милиция жестко задержала многих горожан. Большинство девушек отпустили той же ночью, а мужчинам дали сутки — кому сколько.

Видео: читательница TUT.BY

Ольга в тот вечер пришла поддержать независимых наблюдателей и принесла им кофе. В итоге она 5 суток провела в ИВС.

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

На заборе средней школы № 45 жители Витебска прикрепили плакаты: «Сейчас в вашей жизни важнейшая работа над памылкамі», «Привет из автозака! (ваши выпускники)», «Привет из ИВС: вы слишком хорошо научили меня считать, поэтому я оказался там», «Учителям, продавшим свою совесть, запрещено учить детей», «Позор предателям, укравшим наши голоса».

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

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