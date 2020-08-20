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Участница митинга на Независимости: На выходных в Минске выйдет миллион

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  • 20.08.2020, 20:34
  • 13,743
Участница митинга на Независимости: На выходных в Минске выйдет миллион
Фото: tut.by

Все у нас получится.

«Площадь Независимости сейчас - это просто космос! - цитирует участника митинга в Минске телеграм-канал «Баста!». - Ребята, ничего не затухает и не затихает, мы всё равно будем выходить и ничто нас не остановит!

Девочка совсем юная выступала, сказала, что на выходных в Минске выйдет миллион. После ее речи мы, несколько тысяч человек, кричали «Миллион! Миллион!», и это было потрясающе, и я верю что мы на выходных выйдем, и всё у нас получится и наконец рухнут эти проклятые стены и мы будем свободны!»

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