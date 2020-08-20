Лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский помещен в ИВС 3 20.08.2020, 21:23

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Юрий Стыльский

Он был задержан сегодня в Бресте.

В Бресте 20 августа задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский.

Как рассказал БелаПАН директор коллектива Владимир Кивачук, о своем задержании Стыльский сообщил ему около 15.30 по телефону. С тех пор телефон Стыльского отключен.

Позже стало известно, что Стыльского поместили в ИВС.

Первый раз Стыльский был задержан в Бресте 15 августа около 23.10 на улице Советских Пограничников возле своего дома. К нему подошли несколько человек в гражданской одежде, которые представились сотрудниками милиции, и попросили пройти в припаркованный рядом микроавтобус.

Стыльского доставили в Ленинский РОВД, затем поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции. 16 августа его освободили из ИВС.

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