Лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский помещен в ИВС

Лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский помещен в ИВС3
- 20.08.2020, 21:23
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Он был задержан сегодня в Бресте.
В Бресте 20 августа задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский.
Как рассказал БелаПАН директор коллектива Владимир Кивачук, о своем задержании Стыльский сообщил ему около 15.30 по телефону. С тех пор телефон Стыльского отключен.
Позже стало известно, что Стыльского поместили в ИВС.
Первый раз Стыльский был задержан в Бресте 15 августа около 23.10 на улице Советских Пограничников возле своего дома. К нему подошли несколько человек в гражданской одежде, которые представились сотрудниками милиции, и попросили пройти в припаркованный рядом микроавтобус.
Стыльского доставили в Ленинский РОВД, затем поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции. 16 августа его освободили из ИВС.