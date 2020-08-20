«Мы — великий народ. Мы — победим!» 2 20.08.2020, 21:50

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фото: nn.by

Никогда не сомневайтесь в белорусах.

"Кто там говорил, что люди устали и что протест затихает? - задает риторический вопрос еще один участник сегодняшнего митинга на площади Независимости в Минске. - Кто утверждал, что у нас мало сил?

Так вот нет!

Я сегодня был на площади возле памятника Ленину в Минске и это было очень круто. При том, что протесты проходят ежедневно и с утра до вечера в разных точках Минска, вечером в центре собираются тысячи людей. И от их энергетики можно заряжать батарейки.

Никогда не сомневайтесь в белорусах. Никогда не верьте нытикам и слабакам. Мы - великий народ. Мы победим!"

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