Белорусы не расходятся и поют на площади Независимости

Видеофакт.

Сегодня на площадь Независимости вышли белорусы, чтобы поддержать бастующих рабочих.

После митинга часть белорусов осталась и поет песни.

Видео опубликовал телеграм-канал МКБ.

Protesters gather at the central square of #Minsk till late in the evening.#Belarus #BelarusFreedom #Belarusprotests #FreeBelarus #LukashenkoLeaveNow pic.twitter.com/olbjLx7l9N