Глава ВОЗ: В интересах каждой страны делиться вакциной от COVID-19 20.08.2020, 22:14

Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны к равномерному распределению вакцины в мире.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны к равномерному распределению вакцины в мире, об этом говорится в заявлении гендиректора, передает korrespondent.net.

«Стратегическое и глобальное разделение конечных запасов на самом деле отвечает национальным интересам каждой страны. Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все», — заявил Гебрейесус.

По его словам, в случае изобретения качественной вакцины ВОЗ предлагает распределять ее сначала между странами, участвовавшими в создании, а потом — между странами с наиболее сложной эпидситуацией.

Однако в первую очередь следует обеспечить вакциной от коронавируса медработников и людей старше 65 лет, подчеркнул глава ВОЗ.

«Если мы не защитим этих людей из группы повышенного риска от вируса повсюду и одновременно, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить мировую экономику. Мы все так взаимосвязаны», — резюмировал Гебрейесус.

Напомним, в странах мира насчитывается уже более 22,5 млн инфицированных коронавирусом.

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