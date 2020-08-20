Более 500 медиков потребовали отставки Лукашенко

Более 500 медиков потребовали отставки Лукашенко9
- 20.08.2020, 22:58
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Медики выступили с заявлением.
Более 500 медицинских работников выступили с заявлением, в котором содержатся политические требования.
Врачи требуют:
- Мы, сотрудники здравоохранения Республики Беларусь, не можем игнорировать сложившуюся обстановку в стране. Столкнувшись с шокирующими проявлениями жестокости со стороны правоохранительных органов, тяжелейшими последствиями избиений и пыток сотен граждан, масштабными препятствиями в предоставлении медицинской помощи пострадавшим, требуем:
отставки Лукашенко с поста президента Республики Беларусь;
немедленного прекращения насилия в отношении граждан, которые имеют право на мирное выражение своей политической позиции;
призвать к ответственности лиц органов государственной власти, силовых структур, правоохранительных органов, превысивших свои должностные полномочия;
немедленно предоставить медицинскому персоналу беспрепятственный доступ в места содержания для осмотра всех задержанных;
предоставить медицинским работникам возможность самостоятельно принимать решение о необходимости госпитализации лиц, нуждающихся в помощи.
С учетом многочисленных фактов нарушения избирательного законодательства, гражданских и политических прав граждан мы также выдвигаем следующие требования:
- освободить граждан Республики Беларусь и других лиц - участников мирных акций;
- отменить результаты выборов президента Республики Беларусь, прошедших 9 августа 2020 года и провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь при участии независимых наблюдателей
- предать суду лиц, причастных к фальсификациям итогов голосования во время проведения президентских выборов 2020 года
- обеспечить граждан Республики Беларусь и мировое сообщество достоверной информацией о происходящих событиях в стране;
- прекратить нарушение прав граждан на свободу слова, свободное выражение мнений, получение объективной и достоверной информации;
- обеспечить возможность проведения мирных собраний с целью выражения гражданами Республики Беларусь своей позиции;
- прекратить запугивание работников, участвующих в забастовках, не допускать применения к ним дисциплинарных взысканий и других мер ответственности.
Данное обращение должно быть незамедлительно опубликовано на главной странице официального сайта Министерства здравоохранения Республики Беларусь и в телеграмм-канале министерства.