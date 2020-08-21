Тысячи человек собрались в центре Гродно поддержать бастующий «Азот»3
- 21.08.2020, 8:28
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Репортаж с митинга в 12-й день революции.
В Гродно на площади Ленина в очередной раз собрались люди — несколько тысяч человек, пишет tut.by Правда, сегодня митинг был несанкционированным. Но гродненцы решили, что это никакой и не митинг — просто встреча людей. Они собрались около памятника Ленину и общались. Не было ни звукотехники, ни микрофона, ни мегафона. В какой-то момент кто-то принес рупор. Так и общались.
Еще днем гродненский активист Ежи Григенча получил ответ от городских властей по поводу проведения митинга на площади Ленина: мероприятие не согласовано. Также его вызвали в милицию, где составили протокол о части первой статьи 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
Несмотря на то, что встречу городские власти не разрешили и аппаратуру не дали, на площади собрались люди.
— Нам же есть, что сказать. Мы сюда поэтому и приходим каждый день. Почему мы не можем просто выходить на улицы? Мы же ничего плохого не делаем, — эмоционально говорит пожилая женщина.
На импровизированную сцену поднимаются люди. Некоторые рассказывают, как их забирал ОМОН с улиц города, другие говорят, что надо продолжать забастовку.